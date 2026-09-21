Bombeiros iniciam buscas por criança desaparecida no Rio Purus

Segundo informações repassadas por familiares, Pietro desapareceu por volta das 16 horas

Uma equipe de mergulhadores do 6º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (6º BEPCIF), de Sena Madureira, iniciou nesta segunda-feira (21) as buscas pelo pequeno Pietro Rhavi, de apenas 2 anos, que desapareceu nas águas do Rio Purus na tarde de domingo (20).

A ocorrência foi registrada na comunidade Descanso, localizada no território do estado do Amazonas, mas próxima ao município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações repassadas por familiares, Pietro desapareceu por volta das 16 horas. Após perceberem o sumiço da criança, familiares e moradores da comunidade iniciaram imediatamente as buscas pela região.

Durante as primeiras diligências, foram encontradas pegadas atribuídas ao menino seguindo em direção ao Rio Purus, levantando a suspeita de que ele possa ter entrado na água.

Diante da situação, uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira foi mobilizada e iniciou as buscas no rio, utilizando mergulhadores na tentativa de localizar a criança.

Familiares, amigos e moradores da comunidade também permanecem mobilizados e acompanham o trabalho das equipes de resgate. O desaparecimento tem causado grande comoção entre os moradores da região.

Até o momento, Pietro Rhavi ainda não foi localizado. As buscas seguem sendo realizadas na tentativa de encontrar a criança.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet