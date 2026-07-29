Nesta quarta-feira (29), o pré-candidato ao Governo, Thor Dantas, esteve na casa de Socorro

Thor Dantas e Socorro Rodrigues/Foto: Ascom

Após informações de que Socorro Rodrigues (Podemos) seria anunciada como pré-candidata a vice-governadora na chapa de Thor Dantas (PSB) circularem nos bastidores, a advogada aceitou o convite para compor a chapa de Thor Dantas (PSB) ao Governo do Acre nesta quarta-feira (29).

A informação de que Socorro seria a pré-candidata a vice-governadora de Thor foi dada com exclusividade pelo ContilNet na última terça-feira (28).

Nesta quarta-feira (29), o pré-candidato ao Governo, Thor Dantas, esteve na casa de Socorro para fazer o convite oficial. Ao aceitar o convite, a advogada destacou o simbolismo de representar as mulheres acreanas na política.

“Hoje eu recebi a visita do doutor Thor, que veio à minha casa ratificar um convite que já havia sido feito e que nós já havíamos conversado por telefone e em outras ocasiões. Recebo esse convite com muita alegria e confirmo minha total adesão. Compartilhar com o doutor esse momento de democracia, em que eu, como mulher, vou integrar esta chapa como candidata a vice-governadora, é motivo de muita honra”, disse.

VEJA: Socorro Rodrigues deve ser anunciada como vice de Thor Dantas ao Governo

“Vejo isso com muito bons olhos, principalmente por termos uma mulher representando tantas outras mulheres. Eu me sinto muito representativa da mulher acreana: uma mulher de coragem, de força, determinada, decidida e também sensível. Esse é o perfil da mulher do nosso estado. Estou muito feliz por poder representá-las em uma chapa tão importante”, continuou.

A chapa formada por Thor Dantas e Socorro Rodrigues será oficializada durante a convenção da aliança formada pelo PT, PCdoB, PV, PSB e Podemos, realizada nesta quinta-feira (30).

Ao anunciar o convite, Thor destacou a admiração pela trajetória de Socorro.

“É uma alegria e uma grande honra ter a Socorro Rodrigues como minha companheira de chapa nesta missão pelo Acre. Socorro é uma mulher admirável: mãe, advogada respeitada, foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre, é Conselheira Federal, atuante no combate à violência contra as mulheres e defensora de boas causas, alguém que compartilha o mesmo compromisso de construir um Acre mais justo, desenvolvido e cheio de esperança”, afirmou.

A convenção da Frente Ampla pelo Acre acontece nesta quinta-feira (30), quando serão oficializadas as candidaturas de Thor ao Governo do Estado, Jorge Viana ao Senado e dos cerca de 100 candidatos a deputado federal e deputado estadual.