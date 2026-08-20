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Terremoto de magnitude 6,7 atinge o Peru nesta quinta-feira

A USGB classificou o tremor como "muito forte" em algumas regiões

Por Redação ContilNet
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Terremoto no Peru assusta moradores e tremor pôde ser sentido em Lima Foto: Ernesto/@ernestojmro/X
Terremoto no Peru assusta moradores e tremor pôde ser sentido em Lima | Foto: Ernesto/@ernestojmro/X

Um terremoto de magnitude 6,7 atingiu várias regiões do sul do Peru, nesta quinta-feira (20), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

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A USGB classificou o tremor como “muito forte” em algumas regiões atingidas. A informação é da AFP, divulgada pela CBN. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos materiais.

Terremoto de magnitude 6,7 atinge o Peru

Terremoto de magnitude 6,7 atinge o Peru/Foto: Reprodução

O epicentro foi localizado em um distrito da província de Parinacochas, no departamento de Ayacucho, a cerca de 791 quilômetros a leste de Lima.

O Instituto Geofísico do Peru (IGP) estimou a magnitude em 7,2 e a profundidade em 108 quilômetros. O USGS informou que o que o terremoto ocorreu a 66,6 quilômetros de profundidade.

 

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