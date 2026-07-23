Três pessoas ficam feridas após colisão entre duas motos no interior do Acre

Samu precisou acionar duas ambulâncias para realizar o resgate das vítimas no cruzamento/ Foto: Reprodução

Desrespeito à sinalização viária resultou em uma colisão entre duas motocicletas na quarta-feira (22), em um cruzamento do bairro Telégrafo, no município de Cruzeiro do Sul. O impacto provocou ferimentos em três pessoas e mobilizou equipes de socorro médico na segunda maior cidade do Acre.

O trecho conta com sinalização vertical ostensiva indicando a parada obrigatória (“PARE”). O condutor da motocicleta em que trafegava um casal não atendeu à sinalização de trânsito, invadiu a via preferencial e atingiu o outro veículo.

Diante do volume de feridos e da gravidade da colisão, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deslocou duas unidades de suporte para a prestação dos primeiros socorros ainda no pavimento.

Após a estabilização das três vítimas no local da ocorrência, as equipes de resgate conduziram todos os envolvidos para o Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, onde passaram por avaliação clínica e exames complementares.

O estado de saúde atualizado dos acidentados e a identidade dos condutores não foram divulgados pelas autoridades policiais responsáveis pelo registro do acidente.