Acre registra 125 focos de queimadas em um único dia e fica em 2º no país

Estado contabilizou 173 focos entre quinta e sexta-feira e ficou atrás apenas do Pará no ranking nacional do período

O levantamento considera os focos detectados por satélites no período de referência | Foto: Reprodução

O Acre registrou 125 focos de queimadas em apenas um dia, nesta sexta-feira (28), segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número representa uma forte alta em relação aos dias anteriores e colocou o estado entre os que mais registraram focos de incêndio no país no período.

Entre os dias 27 e 28 de agosto, o Acre contabilizou 173 focos, ficando em segundo lugar no ranking nacional, atrás apenas do Pará, que teve 190 registros. Na sequência aparecem Bahia, com 151, Maranhão, com 145, e Mato Grosso, com 127 focos.

O levantamento considera os focos detectados por satélites no período de referência.

Agosto termina com alta nos registros

Os dados do Inpe mostram que a concentração de focos no fim de agosto foi significativa. Até o dia 28, o Acre acumulava 313 focos no mês, considerando a comparação diária apresentada pelo instituto.

Em 2025, no mesmo recorte de agosto, foram registrados 517 focos. Apesar da alta observada nos últimos dias, o acumulado de 2026 ainda representa uma redução de aproximadamente 39,5% em relação ao total registrado no mesmo período do ano passado.

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A diferença fica ainda mais evidente na distribuição diária. Em 2026, foram registrados 48 focos no dia 27 e 125 no dia 28. Já em 2025, os dias 27 e 28 tiveram 142 e dois focos, respectivamente.

Focos aumentaram no fim do mês

A série diária mostra que agosto começou com poucos registros no Acre. No dia 5, foram quatro focos, enquanto no dia 7 foram 18. Nos dias seguintes, os números oscilaram, com registros pontuais.

O cenário mudou principalmente na segunda metade do mês. Foram 19 focos no dia 15, 37 no dia 17, 15 no dia 20 e 31 no dia 23.

A maior concentração ocorreu nos últimos dias: 48 focos no dia 27 e 125 no dia 28, totalizando 173 registros em apenas 48 horas.

2026 ainda registra menos focos que anos anteriores

Apesar da disparada registrada nos últimos dias, o acumulado anual do Acre continua abaixo de anos anteriores, conforme o histórico apresentado pelo Inpe.

Em 2020, o estado registrou 3.325 focos. Em 2021, foram 3.611; em 2022, 2.835; em 2023, 1.406; em 2024, 2.283; e, em 2025, o número caiu para 577.

Até o período analisado de 2026, o Acre soma 410 focos, segundo os dados fornecidos pelo painel.

O número representa uma redução de aproximadamente 29% em relação aos 577 focos registrados em 2025 no mesmo indicador acumulado apresentado pelo levantamento.

Acre entre os estados com mais focos

No recorte de 27 a 28 de agosto, o Acre ficou atrás somente do Pará no número de focos registrados.

Confira os estados com maior quantidade no período: