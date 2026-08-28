Veja quais candidatos ao Senado já receberam Fundo Partidário e os valores

O maior volume registrado é o do senador Márcio Bittar (PL), que já recebeu R$ 3.020.000,00 da legenda

Somados, os três candidatos já receberam R$ 5.804.284,67 em recursos partidários | Foto: ContilNet

Os candidatos ao Senado pelo Acre já começaram a receber recursos de seus partidos para financiar as campanhas das Eleições 2026. Até o momento, três dos oito concorrentes aparecem no DivulgaCandContas, sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com valores recebidos por meio do Fundo Partidário.

O maior volume registrado é o do senador Márcio Bittar (PL), que já recebeu R$ 3.020.000,00 da legenda.

Na sequência aparece o ex-senador Jorge Viana (PT), com R$ 1.588.286,27. A terceira maior quantia entre os candidatos que já tiveram recursos registrados é a da ex-deputada federal Mara Rocha (Republicanos), com R$ 1.195.998,40.

Somados, os três candidatos já receberam R$ 5.804.284,67 em recursos partidários.

Veja quanto cada candidato já recebeu

Márcio Bittar (PL): R$ 3.020.000,00

R$ 3.020.000,00 Jorge Viana (PT): R$ 1.588.286,27

R$ 1.588.286,27 Mara Rocha (Republicanos): R$ 1.195.998,40

Os demais candidatos ao Senado pelo Acre ainda não aparecem no DivulgaCandContas com valores recebidos de seus respectivos partidos, conforme os dados consultados até o momento.

Valores ainda podem mudar

A ausência de recursos registrados não significa, necessariamente, que os candidatos não receberão dinheiro das legendas. Os partidos podem realizar novos repasses ao longo da campanha, e os dados disponíveis no sistema da Justiça Eleitoral são atualizados conforme as prestações de contas são apresentadas.

O cenário também mostra que a distribuição dos recursos entre os candidatos ainda está em andamento. Em âmbito nacional, os partidos já começaram a transferir valores para as campanhas de 2026, mas uma parcela significativa dos recursos disponíveis ainda não foi repassada.