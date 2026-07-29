Suspeito de matar a ex no Acre mandou áudio e ajudou família nas buscas; ouça

José Silva dos Santos e Reginaria Bandeira da Silva — Foto: Arquivo pessoal

“Vim da colônia até aqui chorando preocupado com ela. Agora está dando é raiva já.” Este foi “relato de desespero” enviado por José Silva dos Santos em um áudio à irmã de Reginaria Bandeira da Silva, de 22 anos, enquanto familiares procuravam pela jovem desaparecida. Em outras mensagens, o suspeito afirmou que acreditava que a ex-namorada estava bem e disse que também buscava informações sobre o paradeiro dela. As informações são do g1 Acre.

José já teve a prisão preventiva decretada pela Justiça ainda nesta terça-feira (28).

Segundo o g1, durante as buscas, José manteve contato com a família da vítima e chegou a acompanhar parentes em diligências para tentar encontrar a jovem. Em uma das conversas, ao falar sobre a situação, ele afirmou: “Acho que ela está bem, cunhada. Bem, bem”, enquanto familiares ainda tentavam descobrir onde Reginaria estava.

De acordo com familiares, José também se colocou à disposição para ajudar nas buscas. Ele teria ido até a casa de Reginaria para verificar se ela estava no imóvel, ajudado na tentativa de localizar informações do celular da jovem e acompanhado as irmãs dela até a delegacia para registrar o desaparecimento.

A versão apresentada pelo suspeito, porém, passou a ser questionada após a análise de imagens de câmeras de segurança. Conforme a família, inicialmente José teria informado que as imagens mostravam apenas a saída e o retorno de Reginaria para casa, mas novos registros indicaram que ele esteve na residência após a chegada da vítima.

De acordo com a investigação, Reginaria voltou para casa por volta de 1h41 da madrugada de sábado (25), após sair para encontrar amigos. Cerca de dez minutos depois, o ex-namorado teria chegado ao imóvel. Às 3h08, imagens mostram o momento em que José deixa a residência em um veículo.

A Polícia Civil aponta que o corpo da jovem teria sido levado no carro até uma área de mata localizada no km 15 da Estrada de Porto Acre, onde foi encontrado na segunda-feira (27).

José Silva dos Santos se apresentou espontaneamente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), confessou o crime e teve a prisão preventiva decretada durante audiência de custódia. Ele responderá por feminicídio e ocultação de cadáver.

A Polícia Civil continua investigando o caso. O veículo utilizado pelo suspeito foi apreendido e será submetido à perícia, e a corporação avalia solicitar a quebra do sigilo telefônico para auxiliar na apuração da dinâmica do crime.

Conteúdo Original / Fonte: g1 Acre