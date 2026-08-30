1 ano sem Luís Fernando Veríssimo: 5 livros para entender a obra do autor

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A morte do autor Luis Fernando Verissimo (1936-2025) completa um ano neste domingo (30). Em 2025, o estimado escritor faleceu aos 88 anos em decorrência de complicações causadas por uma pneumonia.

Ao longo de sua vida, o filho de Erico Verissimo (1905-1975) criou e publicou mais de 80 títulos, passando por diferentes gêneros literários, como romances, contos e quadrinhos. O sucesso de sua escrita resultou em mais 5,6 milhões de exemplares vendidos.

Para além da escrita literária, o gaúcho atuou por uma longa parte de sua carreira para veículos jornalísticos do Brasil, passando por funções como revisão, colunista e cartunista. Durante este tempo, ele ficou ainda mais popular ao acompanhar as Copas do Mundo de 1980 e 1990.

Conheça cinco livros de Luis Fernando Veríssimo

“O Melhor das Comédias da Vida Privada” (1994)

Nesta coletânea, Veríssimo reuniu crônicas sobre o cotidiano brasileiro, apostando em personagens antológicos, como Dr. Pompeu, Regininha e a mulher do Silva. Meses após o lançamento, a história se tornou uma série televisiva em 1995, com direção de Jorge Furtado e Guel Arraes. Nas telonas, a produção contou com Fernanda Torres, Marieta Severo e Andréa Beltrão no elenco.

“Sexo na Cabeça” (1999)

Com 45 crônicas no total, a seleção “Sexo na Cabeça” traz as histórias do autor sobre um “tema tão popular e que vive na cabeça de todos”, segundo sua descrição: sexo. O título é o quarto volume da série “Veríssimo”, que relançou toda sua obra com revisão do próprio autor.

“As Mentiras que os Homens Contam” (2000)

Nesta obra, que chegou a ser leitura obrigatória do vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Verissimo reuniu algumas das mentiras mais brandas até as mais complexas que dizemos no dia a dia. Representando o cotidiano real, o livro tornou-se um dos mais vendidos de sua trajetória profissional.

“Ed Mort” (2001)

Apresentando o personagem mais famoso de Veríssimo, em “Ed Mort” os leitores acompanham Ed, um detetive que aluga um “escri” (pequeno demais para chamar de escritório) em Copacabana e o divide com 117 baratas e um rato chamado Voltaire.

A história, que posteriormente ganhou uma minissérie, é uma sátira aos investigadores de narrativas norte-americanas, como Sherlock Holmes.

“Os Espiões” (2009)

Por fim, em “Os Espiões”, um editor se encanta pelos textos de uma mulher que assina como “Ariadne” — personagem da mitologia grega que ajuda Teseu a sair do labirinto. Nas mãos de Luis Fernando, a protagonista ganha novos contornos às avessas ao enfeitiçar seu interesse amoroso e amigos de bar.

Morte de Luis Fernando Veríssimo

Luis Fernando Verissimo morreu aos 88 anos no dia 30 de agosto do ano passado. Na época, em nota enviada à CNN Brasil, o Hospital Moinhos de Vento, onde o autor estava internado, informou que a causa da morte foram complicações decorrentes de uma pneumonia.

Ele havia sido internado desde o dia 11 de agosto do mesmo ano, com um quadro grave da doença. Durante o período, Luis Fernando ficou na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em estado de saúde considerado grave.

O escritor era casado com Lúcia Helena Massa desde 1964. Juntos, eles tiveram três filhos: Pedro, Fernanda e Mariana.

*Sob supervisão de Ana Beatriz Dias, da CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luizazequim.

Conteúdo Original / Fonte: luizazequim