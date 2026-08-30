Federer é eternizado no Hall da Fama do Tênis: “Fama nunca foi o objetivo”

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Roger Federer entrou oficialmente para o International Tennis Hall of Fame. O suíço foi eternizado com uma cerimônia realizada em Newport, Rhode Island, na noite deste sábado (29).

O ex-tenista, hoje com 45 anos e que se despediu da modalidade em setembro de 2022, falou do momento como “uma das maiores honras” da sua vida.

“Chamam isto de Hall of Fama, mas a fama nunca foi o objetivo. O meu objetivo era passar a vida fazendo algo que amo, com pessoas que amam tanto isto quanto eu”, afirmou.

Roger Federer fez história inúmeras vezes ao longo da sua carreira. Deixou sua marca no tênis e vê agora seu nome juntar-se ao de outras lendas da modalidade.

O suíço liderou o ranking mundial da ATP por 310 semanas no total, estabelecendo um recorde histórico ao permanecer na liderança de forma ininterrupta durante 237 semanas.

Durante a cerimônia, Federer deixou palavras de agradecimento à mulher, ao ídolo Stefan Edberg e a “todos os gandulas” com quem se cruzou.

O tenista fez também questão de sublinhar a “incrível sorte” que teve por poder compartilhar o tour com atletas como Andre Agassi, Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Nadal e Djokovic.

“Como podem ver, continuo escrevendo a minha carta de amor ao tênis. A minha carreira como jogador chegou ao fim, mas o ténis estará sempre na encruzilhada de tudo aquilo com que mais me preocupo: a minha família, as nossas amizades, os últimos 40 anos, o futuro que estamos a construir. Para mim, o ténis é o responsável por tudo isto”, concluiu.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por brunorodrigues.

Conteúdo Original / Fonte: brunorodrigues