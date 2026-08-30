30/08/2026
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Loteria Federal: confira o resultado do concurso 6096-8 sorteado neste domingo (30)

Por InfoMoney
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Loteria Federal: confira o resultado do concurso 6095 sorteado nesta quarta (26)

A Caixa Econômica Federal realizou neste domingo (30) o sorteio do concurso 6096-8 da Loteria Federal.

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Os bilhetes premiados foram:

1º prêmio: 08.932
2º prêmio: 49.314
3º prêmio: 17.181
4º prêmio: 10.373
5º prêmio: 47.859

Comece agora!

Os valores pagos aos vencedores foram:

1º prêmio: R$ 500.000
2º prêmio: R$ 35.000
3º prêmio: R$ 30.000
4º prêmio: R$ 25.000
5º prêmio: R$ 20.503

Os sorteios da Loteria Federal acontecem às quartas-feiras, a partir das 20h; e aos domingos, a partir das 11h.

As apostas da Loteria Federal são feitas por meio da compra de bilhetes inteiros ou frações, disponíveis nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa.

Diferentemente de outras modalidades, o apostador não escolhe números. Para ganhar, é preciso que o bilhete adquirido corresponda a um dos números sorteados ou atenda às regras de aproximação estabelecidas para cada concurso.

Confira os resultados dos sorteios de loterias realizados neste domingo:

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  • Mega-Sena;
  • Lotofácil;
  • Quina;
  • +Milionária;
  • Timemania;
  • Dia de Sorte; e 
  • Loteria Federal.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Mariana Amaro.

Conteúdo Original / Fonte: Mariana Amaro
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