Advogado desaparecido há uma semana é encontrado morto em Xique-Xique (BA)

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O corpo do advogado Gabriel da Silva Alves, de 31 anos, encontrado morto no sábado (29), será velado neste domingo (30), em Xique-Xique, na Bahia. Ele estava desaparecido desde o último sábado (22).

O velório começou às 11h, na Igreja Matriz de Xique-Xique. A família decidiu realizar a cerimônia no local após uma mudança na programação inicialmente prevista.

O cortejo está marcado para as 16h e seguirá até o cemitério do BNH Novo, onde Gabriel será sepultado. Gabriel participava de uma confraternização em um bar com amigos antes do desaparecimento.

Uma recompensa de R$ 5 mil por informações sobre o advogado chegou a ser oferecida pela família.

OAB lamenta

Em nota, a OAB-BA (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia) e a Subseção de Irecê lamentaram a morte do advogado e prestaram solidariedade.

Segundo a entidade, a OAB acompanhava as buscas desde o registro do desaparecimento.

“Neste momento de imensa dor, a Seccional baiana e a Subseção local solidarizam-se com os familiares, amigos, colegas do Dr. Gabriel, e toda a advocacia da região, rogando para que encontrem o conforto e as forças necessárias para enfrentar esta perda irreparável”, diz o comunicado

Após a localização do corpo, a instituição afirmou que continuará acompanhando os desdobramentos do caso e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A OAB afirmou ainda que espera a “elucidação integral do crime e a responsabilização dos envolvidos”.

Até o momento não há detalhes sobre as circunstâncias da morte nem sobre como e onde o corpo foi localizado. A Polícia Civil da Bahia segue investigando o caso.

Em nota publicada nas redes socais, a prefeitura de Xique-Xique também lamentou a morte e manifestou solidariedade e pesar aos familiares e amigos.

Outra morte

A morte de Gabriel ocorre no mesmo mês em que outro advogado foi encontrado morto no interior da Bahia.

No dia 4 de agosto, o advogado Diego Fraga de Castro, de 41 anos, foi encontrado morto dentro de um veículo na zona rural de Jeremoabo. Segundo a Polícia Civil, o corpo apresentava ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo.

Na ocasião, a OAB-BA e a Subseção de Paulo Afonso afirmaram que acompanhavam o caso e cobraram uma investigação rápida para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por thomaz.sousa.

Conteúdo Original / Fonte: thomaz.sousa