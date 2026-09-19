Ancelotti convoca Vanderson, lateral do Monaco, para Data Fifa

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O técnico Carlo Ancelotti convocou o atleta Vanderson, do Monaco, para os amistosos contra as seleções da Austrália e da Índia.
A informação foi divulgada pela CBF na noite deste sábado (19).
O jogador irá substituir Wesley, da Roma, que está lesionado.
Ainda em comunicado, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a programação para os próximos dias, veja abaixo:
- Segunda-feira (21)
16h Brisbane, 3h BSB: Treino no Ballymore Stadium
- Terça-feira (22)
13h Brisbane, 0h BSB: Entrevista coletiva
16h Brisbane, 3h BSB: Treino no Ballymore Stadium
Veja os números de Vanderson pelo Monaco na temporada 2026/27
- 7 jogos (7 titular)
- 0,4 passe decisivo por jogo
- 0,6 drible certo por jogo
- 13% de acerto no cruzamento
- 2,7 desarmes por jogo
- 1,6 interceptação por jogo
- 3,0 bolas recuperadas por jogo
- 58% de eficiência nos duelos
- 1,7 falta por jogo
- Nota Sofascore 7.00
Dados: Sofascore
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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por rafaelvillarroel.
Conteúdo Original / Fonte: rafaelvillarroel