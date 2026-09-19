Ancelotti convoca Vanderson, lateral do Monaco, para Data Fifa

Compartilhar matéria

O técnico Carlo Ancelotti convocou o atleta Vanderson, do Monaco, para os amistosos contra as seleções da Austrália e da Índia.

A informação foi divulgada pela CBF na noite deste sábado (19).

O jogador irá substituir Wesley, da Roma, que está lesionado.

Ainda em comunicado, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou a programação para os próximos dias, veja abaixo:

Segunda-feira (21)

16h Brisbane, 3h BSB: Treino no Ballymore Stadium

Treino no Ballymore Stadium Terça-feira (22)

13h Brisbane, 0h BSB: Entrevista coletiva

16h Brisbane, 3h BSB: Treino no Ballymore Stadium

Veja os números de Vanderson pelo Monaco na temporada 2026/27

7 jogos (7 titular)

0,4 passe decisivo por jogo

0,6 drible certo por jogo

13% de acerto no cruzamento

2,7 desarmes por jogo

1,6 interceptação por jogo

3,0 bolas recuperadas por jogo

58% de eficiência nos duelos

1,7 falta por jogo

Nota Sofascore 7.00

Dados: Sofascore

Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por rafaelvillarroel.

Conteúdo Original / Fonte: rafaelvillarroel