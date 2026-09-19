23/09/2026
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Com Luisa Stefeni nas duplas, veja como ficaram as finais do SP Open

Por CNN Brasil
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Com Luisa Stefeni nas duplas, veja como ficaram as finais do SP Open

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As finais do SP Open estão definidas após os jogos deste sábado (19) no Parque Villa Lobos, em São Paulo.

Abrindo o dia, nas duplas, a brasileira Luisa Stefani vai em busca do segundo título do SP Open ao lado de Gabriela Dabrowski contra as norte-americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa.

O jogo está previsto para este domingo, às 13h, na quadra Maria Esther Bueno.

Para avançar à decisão, Stefani e Dabrowski venceram de virada com direito a match point salvo a dupla chinesa Dang Yifei e You Xiaodi por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3, 11/9.

Já nas simples, o título será disputado entre a argentina Nadia Podoroska e a espanhola Kaitlin Quevedo – não antes das 15h30, também na quadra Maria Esther Bueno.

Podoroska surpeendeu e venceu a cabeça de chave número 1 e atração do torneio Paula Badosa por 2 sets a zero com parciais de 6/3 e 6/4.

Já a jovem espanhola Kaitlin Quevedo derrotou a russa Anna Blinkova por 2 sets a 1 com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4 e se classificou.

Programação de domingo (20)

DIA DE DECISÃO NO #SPOpen! 🥇🎾🥈

Domingo é dia de FINAIS a partir das 13h, com 🇧🇷 Luisa Stefani 🇧🇷 e Gaby Dabrowski em busca do título e, não antes das 15h30, é a vez da decisão de simples! pic.twitter.com/eHWkeorw0u

— SP Open (@spopenoficial) September 19, 2026

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por ludmilacandal.

Conteúdo Original / Fonte: ludmilacandal
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