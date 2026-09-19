Quem é Dr. Rosinha, candidato ao Senado pelo Paraná

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Dr. Rosinha (PT), 75 anos, é candidato ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026. Natural de Rolândia (PR), ele disputa uma das duas vagas destinadas ao estado no Senado Federal. Ele tem Cris Wainer e Tia Celina, ambas do PT (Partido dos Trabalhadores), como suplentes na chapa.

Florisvaldo Fier, conhecido como Dr. Rosinha, nasceu em Rolândia, no Paraná, em 12 de novembro de 1950.

Ainda jovem, ele se mudou para Curitiba, onde estudou Medicina na PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). Depois de formado, trabalhou em postos de saúde na periferia da capital.

O PT lançou Dr. Rosinha e Gleisi Hoffmann (PT) para as duas vagas ao Senado dentro da coligação Paraná para Todos. Para o governo do estado, a aliança apoia Requião Filho (PDT), que tem Michelle Caputo (Solidariedade) como candidata a vice.

Dr. Rosinha participou da fundação do PT e da CUT (Central Única dos Trabalhadores), no início dos anos 1980.

Em 1988, foi eleito vereador de Curitiba. Dois anos depois, chegou à Assembleia Legislativa do Paraná como deputado estadual.

Em 1998, foi eleito deputado federal pelo Paraná. Permaneceu na Câmara por quatro mandatos e também ocupou funções relacionadas ao Parlamento do Mercosul, chegando à presidência da instituição entre 2008 e 2009.

Em 2017, assumiu a presidência do PT do Paraná. No ano seguinte, disputou o governo estadual pelo partido e terminou a eleição em quarto lugar.

Principais propostas

Na campanha ao Senado, Dr. Rosinha destaca principalmente infraestrutura, saúde e combate à violência contra a mulher.

O candidato também defende uma relação mais próxima entre o governo federal e os municípios, independentemente do partido dos prefeitos, com investimentos em áreas como saúde e obras de infraestrutura.

A trajetória política de Rosinha também é marcada pela defesa de direitos dos trabalhadores, serviços públicos, transparência na administração e políticas sociais.

Dr. Rosinha está entre os nove candidatos que disputam as duas vagas do Paraná no Senado em 2026.

Nas eleições deste ano, cada eleitor paranaense poderá escolher dois candidatos ao Senado. Os eleitos terão mandato de oito anos.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giullyanaaya.

Conteúdo Original / Fonte: giullyanaaya