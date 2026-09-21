23/09/2026
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Após reunião histórica com Trump, Mamdani fala em deixar diferenças de lado

Por CNN Brasil
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Após reunião histórica com Trump, Mamdani fala em deixar diferenças de lado

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O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, disse nesta segunda-feira (21) que está disposto a deixar de lado as diferenças políticas com o presidente Donald Trump, desde que isso lhe dê a oportunidade de defender as necessidades dos nova-iorquinos e da cidade.

Trump já chamou Mamdani de “meu pequeno comunista” e de “lunático”. Mamdani chamou Trump de “déspota” e “fascista”.

Mas os insultos não impediram que os dois tivessem encontros surpreendentemente amistosos pessoalmente.

Mamdani disse à Christiane Amanpour, da CNN, que não ficou exatamente surpreso com o fato de os encontros terem sido amistosos até agora.

“Bem, acho que nós dois já dissemos que estaríamos dispostos a conversar se isso pudesse beneficiar as pessoas desta cidade”, disse Mamdani.

“É possível ter opiniões muito diferentes e, ainda assim, conseguir sentar à mesa, porque é isso que este trabalho exige de nós. Se eu só estivesse disposto a conversar com pessoas que concordassem comigo o tempo todo, estaria sentado em casa olhando para um espelho”, acrescentou.

Os assessores de Mamdani frequentemente descrevem seus encontros com o presidente como vitórias políticas, porque o prefeito não foi obrigado a abrir mão de nenhuma de suas posições políticas.

O exemplo mais recente disso ficou evidente nesta segunda-feira, quando ele manifestou sua discordância em relação à proibição de acesso da imprensa imposta por Trump, diante de todo o grupo de jornalistas locais, enquanto o presidente permanecia ao seu lado.

Mamdani, que recebeu Trump na Gracie Mansion, a residência oficial, disse que eles discutiram a segurança dos imigrantes, a acessibilidade e a construção de uma Nova York melhor.

Foi a primeira vez que um presidente americano foi até a residência para se encontrar com um prefeito nova-iorquino desde 1981, quando Ronald Reagan foi se encontrar com Ed Koch para mostrar seu compromisso com a cidade.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por jessicapetrovna1.

Conteúdo Original / Fonte: jessicapetrovna1
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