Quem é Araceli Lemos, que concorre ao governo do Pará

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O Pará tem seis candidatos ao governo do estado que concorrem nas eleições deste ano. Um dos nomes é o de Araceli Maria Pereira Lemos, conhecida como Araceli, que concorre pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade).

No estado, são 6.265.355 eleitores aptos a votar, sendo que as mulheres são a maior parte do eleitorado, representando 50,75% dos paraenses que podem ir às urnas.

Araceli tem 68 anos, se autodeclara preta e é natural de Inhangapi, no interior do estado. Ela informa ser divorciada e aposentada da carreira de professora.

Esta é a primeira vez que a postulante disputa uma vaga para o governo estadual. O primeiro cargo eletivo para o qual concorreu foi à prefeitura de Castanhal, nas eleições de 2004. À época candidata pelo PT (Partido dos Trabalhadores), Aracelli não se elegeu.

Ela também concorreu como deputada federal, em 2006, e como estadual, em 2010, mas não foi eleita. Em 2018, voltou às urnas como candidata a 1ª suplente no Senado, mas não teve êxito.

Em 2023, ela assumiu o comando da Secretaria Municipal de Educação de Belém após ocupar o cargo de diretora-geral da instituição.

Entre as propostas de governo de Araceli estão a expansão de campus da Universidade do Estado do Pará para as seis mesorregiões do estado, criação de mais vagas em creches e o ensino integral na rede pública de ensino.

Aracelli declarou ao TSE ter bens no valor de R$ 534.231,19, divididos entre imóveis, terrenos e investimentos.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por mariagiacomelli.

Conteúdo Original / Fonte: mariagiacomelli