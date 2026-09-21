Helicóptero desaparecido com cantor Rick: novo sinal de celular muda área de busca

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As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Urubici seguem com as buscas pelo helicóptero que desapareceu na tarde desta segunda-feira (21), em Santa Catarina. Inicialmente, a operação se concentrou em dois pontos, distantes cerca de 30 quilômetros um do outro: o local onde a aeronave supostamente teria caído e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.

Dentro da aeronave estavam o cantor Rick, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar, do projeto “O Poder do Network”.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina à CNN Brasil, os trabalhos continuam durante a madrugada.

As equipes enfrentam dificuldades para chegar aos pontos, com algumas pontes submersas e árvores caídas, tendo de retornar à cidade para procurar outra rota. A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou helicópteros para ajudar, mas por conta do tempo ruim devem levantar voo nesta terça.

Quem é Bruno Avelar

Bruno Avelar é um empresário e fundador do “Poder do Network”, reconhecido por sua experiência em conexões profissionais e por compartilhar nas redes sociais sua rotina de palestras sobre o tema.

Empresário Bruno Avelar • Reprodução/Redes sociais

Além de sua atuação no mercado corporativo, o empresário apareceu ao lado de personalidades como Neymar Jr., registrando momentos como o leilão do instituto do jogador em 2025 e uma viagem.

Quem é Rick

Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, tem 59 anos e e é pai de seis filhos. Até a última semana, estava realizando shows na região Centro-Oeste do país junto à sua parceria de dupla.

Rick Sollo, cantor e compositor, ficou conhecido pela dupla sertaneja com Renner • Instagram/Rick Sollo

Além de cantor, Rick é compositor de grandes sucessos gravados por outros duetos, como “Página de Amigos”, famosa na voz de Chitãozinho & Xororó; “Só Dá Você na Minha Vida”, João Paulo & Daniel; “Agenda Rabiscada”, Cleiton & Camargo; “Bebo pa Carai”, Gino & Gino; entre outras.

TópicosSanta Catarina

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por fernandapalhares.

Conteúdo Original / Fonte: fernandapalhares