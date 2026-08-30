Athletico-PR x Fluminense: escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

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Athletico-PR e Fluminense se enfrentam neste domingo (30 de agosto de 2026), às 11h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida é um confronto direto pelo G4 da competição nacional.

As equipes já estão com suas escalações definidas para o duelo decisivo. O Furacão, que ocupa a terceira posição com 44 pontos, busca ampliar sua vantagem na tabela.

Já o Tricolor, quarto colocado com 41 pontos, almeja diminuir a diferença para o adversário e consolidar-se no grupo de elite. Apenas três pontos separam os clubes.

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, além do tempo real do CNN Esportes.

Momento das equipes

Ambos os times chegam para o confronto embalados por vitórias importantes na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. O Athletico-PR derrotou o Botafogo por 3 a 2 fora de casa, mostrando poder de reação.

O Fluminense, por sua vez, garantiu os três pontos ao bater o Remo em seus domínios, de virada, pelo placar de 2 a 1.

As escalações confirmadas

O Athletico-PR vai a campo sob o comando do técnico Odair Hellmann com a seguinte formação: Santos, Dantas, Aguirre, Arthur Dias, Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson, João Cruz, Mendonza, Leozinho e Viveros.

Pelo lado do Fluminense, o treinador Marcão definiu a equipe com: Fábio, Guga, Ingácio, Millán, Renê, Martinelli, Nonato, Ganso, Canobbio, Soteldo e Hulk.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

Onde assistir a Athletico-PR x Fluminense

Pay-per-view: Premiere

Premiere Tempo real: CNN Esportes

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites