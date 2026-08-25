Atriz de “Harry Potter”, Evanna Lynch, se casa em cerimônia íntima

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A atriz Evanna Lynch, 35, conhecida por interpretar Luna Lovegood em quatro filmes da saga “Harry Potter”, casou-se em uma cerimônia íntima. Nas redes sociais, ela compartilhou registros de seu casamento com Denis Skinner.

A cerimônia aconteceu no último final de semana no Wilton’s Music Hall, em Londres. Em um post em colaboração com a Vogue britânica, ainda foi revelado que o casal havia escolhido o dia 22 de agosto para a grande comemoração, mas, como a data já estava reservada, acabaram se casando no dia 21. Ainda segundo a revista People, o casal trocou votos na Prefeitura de Islington em uma cerimônia “muito doce e simples”, com a presença de 20 pessoas queridas, antes de comemorar no local.

Nas imagens, ela aparece com um vestido de chiffon e tule em camadas sem alças, com um véu cravejado em pérolas, e exibe seu buquê com flores cor de rosa. Em vez de um anel, Lynch ainda presenteou seu agora marido com um colar com um pingente feito com um dente de seu amado cachorro de estimação, Malo, que, segundo a Vogue britânica, “caiu recentemente”. Confira fotos da cerimônia abaixo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por British Vogue (@britishvogue)

Nova série do universo de “Harry Potter”

Uma nova série da HBO Max sobre o universo de “Harry Potter” está em desenvolvimento e será estrelada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley, o trio principal de personagens.

O vencedor do Emmy John Lithgow (“The Crown”) será o diretor de Hogwarts, Alvo Dumbledore. No corpo docente da escola, Janet McTeer (“Albert Nobbs”) irá interpretar Minerva McGonagall; Paapa Eddiedu (“Gangs of London”) será Severo Snape; e Nick Frost (“Star Wars: Skeleton Crew”) dará vida a Rúbeo Hagrid.

Luke Thallon (“A Favorita”) e Paul Whitehouse (“The Fast Show Live”) também anunciados como Quirino Quirrell e Argus Filch, respectivamente.

A primeira temporada de “Harry Potter” estreia em 25 de dezembro deste ano, na HBO Max.

A saga de livros sobre o jovem bruxo é uma das mais populares da história, com mais de 600 milhões de cópias vendidas em 85 idiomas desde o lançamento do primeiro livro, em 1997.

Compare o elenco original com o da nova série

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anabeatrizdias.

Conteúdo Original / Fonte: anabeatrizdias