Barcelona se aproxima de acerto com Gabriel Jesus, diz jornalista

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O Barcelona está próximo de fechar a contratação do atacante Gabriel Jesus. O clube catalão chegou a um acordo com o Arsenal, e o jogador brasileiro deverá viajar nesta segunda-feira (31) para realizar exames médicos e assinar contrato. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Conforme noticiado por Romano, que é especializado em transferências, o Arsenal receberá um bônus de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) pela venda definitiva de Gabriel Jesus ao Barcelona.

Recentemente, o atacante chegou a ser sondado pelo Napoli, da Itália, mas as conversas não avançaram. Na ocasião, o Arsenal havia pedido 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões na cotação atual) para liberar o jogador.

Trajetória e números no futebol inglês

Gabriel Jesus defende o Arsenal desde a temporada 2022-23. Durante sua passagem pelo clube londrino, ele acumulou números expressivos no futebol inglês, somando 79 gols na Premier League.

O brasileiro está a apenas três gols de igualar Roberto Firmino, ex-Liverpool, como o maior artilheiro do Brasil na história da competição.

Início da carreira e títulos

Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Jesus estreou como profissional em 2015, destacando-se rapidamente no cenário nacional. Pelo Verdão, ele conquistou a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016 antes de ser transferido para o Manchester City.

Na Inglaterra, o atacante permaneceu por sete temporadas sob o comando de Pep Guardiola no City, período em que levantou diversos títulos nacionais. Em 2022, foi contratado pelo Arsenal, onde se consolidou como uma das principais referências ofensivas da equipe antes de sua provável mudança para o Barcelona.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites