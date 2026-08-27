27/08/2026
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BCE alerta para possível nova alta de juros se inflação não ceder

Por CNN Brasil
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BCE alerta para possível nova alta de juros se inflação não ceder

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O BCE (Banco Central Europeu) alertou que, caso as perspectivas de inflação não melhorem, um novo aumento de juros pode ser necessário, segundo a ata da última reunião de política monetária, divulgada na manhã desta quinta-feira (27).

O documento, no entanto, ressaltou que os dirigentes não estavam previamente comprometidos com um aperto em setembro.

A pausa na alta de juros em julho não significa que o ciclo de aperto monetário tenha chegado ao fim, frisou o BCE, acrescentando que alguns dirigentes afirmaram que não teriam se oposto a um aumento das taxas na última reunião, diante dos riscos para a inflação.

A ata também destacou que a decisão de manter os juros foi bem posicionada para lidar com a incerteza causada pelo conflito no Oriente Médio e que os dados recentes ofereceram argumentos a favor de uma pausa.

“Apesar dos riscos para a inflação, as expectativas de longo prazo permaneceram em torno de 2%”, disse o BC da zona do euro.

O documento afirmou ainda que as perspectivas básicas foram avaliadas como “amplamente estáveis” e que a economia se mostrou mais resiliente do que o esperado.

Ainda segundo a ata, houve poucos indícios de que efeitos de segunda ordem estejam se concretizando, mas o impacto dos preços elevados de energia sobre os consumidores talvez ainda não esteja totalmente visível nos dados de julho e pode demorar até agosto para se materializar.

Na reunião de julho, o BCE manteve suas principais taxas de juros inalteradas, após um aumento de 25 pontos-base no mês anterior.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites
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