Strass, seda e crochê: 5 tendências que vão dominar a primavera/verão 2026

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Após a temporada em que o minimalismo ocupou boa parte das vitrines e dos armários, a primavera/verão 2026 aponta para outra direção.

Cores, brilho, texturas artesanais, tecidos fluidos e modelagens menos óbvias começam a ganhar espaço em uma moda que aposta mais na personalidade do que em regras rígidas.

De acordo com Elizângela Gomes, professora de moda da Sigbol, uma das principais características da temporada será justamente a liberdade para misturar referências e transformar peças e acessórios em protagonistas da produção.

E aderir às tendências não significa necessariamente renovar o guarda-roupa inteiro. Parte das apostas para os próximos meses pode aparecer em acessórios, sobreposições, aplicações ou simplesmente em novas maneiras de combinar peças que já estão no armário.

“A ideia não é seguir uma tendência da cabeça aos pés, mas entender como ela conversa com o estilo de cada pessoa. Muitas vezes, uma peça que já temos pode ganhar uma nova leitura com um acessório, uma customização ou uma combinação diferente. É uma maneira de atualizar o visual sem precisar gastar muito”, explica à CNN Brasil.

Maximalismo volta ao centro das atenções

Se durante algum tempo a ordem foi reduzir informações, a próxima temporada abre espaço para o movimento contrário. O maximalismo volta com combinações de cores, estampas, brilhos, acessórios e sobreposições em uma mesma produção.

Na prática, não existe uma fórmula única. A proposta está justamente em experimentar e criar composições com mais identidade.

“O maximalismo permite brincar mais com a moda, misturar referências e usar a roupa como uma forma de expressão”, afirma a professora.

Para quem não quer mergulhar de uma vez na estética, a tendência pode aparecer gradualmente: um acessório mais marcante, uma combinação inesperada de cores ou uma peça com textura já são maneiras de trazer mais informação ao look.

Maximalismo – Dolce Gabanna 2026 • Divulgação

Strass colorido deixa de ser apenas detalhe

Os strass também prometem aparecer em praticamente tudo. Pedrinhas coloridas aplicadas em roupas, acessórios e objetos já ganharam espaço fora do Brasil e vêm sendo incorporadas por diferentes marcas e segmentos.

A tendência ganhou ainda mais visibilidade nas últimas semanas após Kylie Jenner fazer um bolo de aniversário cheio desses mini objetos coloridos, impulsionando a estética nas redes sociais. Marcas de maquiagem, roupas, calçados e até eletrônicos passaram a explorar o recurso em suas comunicações.

A aposta é que o brilho deixe de funcionar apenas como acabamento e passe a ocupar posição de destaque nas produções de primavera/verão.

Strass é a tendência queridinha do momento • Reprodução/Pinterest

Seda sai da festa e entra no dia a dia

Associada historicamente a produções mais sofisticadas, a seda aparece nesta temporada em uma leitura mais descontraída. Shorts, batas e peças fluidas ajudam a aproximar o tecido do guarda-roupa cotidiano, especialmente nos dias mais quentes.

O contraste é parte da proposta: peças de seda podem ser combinadas com elementos mais casuais, criando produções que transitam entre o sofisticado e o despojado.

Essa mudança também amplia as possibilidades de uso de peças que antes ficavam restritas a ocasiões especiais.

Saia de seda • Reprodução/Pinterest

Touca de crochê leva o artesanal para o verão

O crochê continua avançando para além das peças tradicionais e aparece também nos acessórios. Entre as apostas estão as toucas, que podem transformar produções básicas e levar textura e um aspecto artesanal ao visual.

A peça pode acompanhar jeans e camiseta em uma composição urbana, mas também aparecer com biquíni e outras roupas de praia.

Cores, tipos de pontos e diferentes acabamentos permitem ainda que o acessório transite entre propostas mais discretas e produções maximalistas.

Touca de crochê • Reprodução/Pinterest

Saias assimétricas quebram a previsibilidade

Bainhas irregulares, recortes que lembram lenços e modelos godê ajudam a tirar as saias das construções tradicionais. A assimetria cria movimento e acrescenta informação visual mesmo às produções mais simples.

A variedade de tecidos, cores e comprimentos também amplia as possibilidades de combinação e permite adaptar a tendência a diferentes estilos.

Mais do que uma lista de peças obrigatórias, as apostas da primavera/verão 2026 apontam para uma mudança de atitude diante da moda: menos preocupação em reproduzir uma estética completa e mais liberdade para escolher elementos que façam sentido individualmente.

“A principal característica desta temporada é justamente a possibilidade de adaptar as tendências ao estilo de cada pessoa, sem precisar seguir uma estética única”, conclui Elizângela.

Saias assimétricas • Reprodução/Pinterest

TópicosModaTendências

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por carolineferreira.

Conteúdo Original / Fonte: carolineferreira