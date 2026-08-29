Bebê é salvo por policiais após engasgar no Rio de Janeiro

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Um bebê foi salvo por policiais militares após engasgar na madrugada deste sábado (29), na Praça Seca, zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a mãe da criança, ela e outros membros da família não conseguiram desengasgar o menino em casa e decidiram procurar a PM (Polícia Militar).

De acordo com o 18º BPM (Batalhão de Polícia Militar), os policiais realizavam patrulhamento na região da Praça Seca quando foram abordados pela mãe, pedindo que ajudassem a salvar a criança.

Segundo Isabelle Toledo, mãe do bebê, o engasgo aconteceu por volta de meia-noite. “Dei a mamadeira, eu coloquei ele pra arrotar, ele chegou a arrotar e golfar. Só que, ele foi golfar novamente, e aí o que aconteceu? Um engasgo”, afirmou a mulher à CNN Brasil.

Tanto Isabelle quantos os avós da criança tentaram realizar manobras de desengasgo, mas não conseguiram. Ela conta que, acompanhada da família, saiu de casa gritando e pedindo ajuda.

“No desespero, o nosso pensamento foi realmente sair pra procurar ajuda. […] Meu pensamento foi ir no 18º (BPM), que tem ali na Praça Seca”, afirma a mãe.

Os policiais prestaram os primeiros socorros e, em seguida, conduziram a criança até a Base Descentralizada do SAMU, onde o atendimento foi continuado. Isabelle afirma que um dos policiais a acompanhou dentro do carro enquanto outros fizeram o trajeto de moto para liberar a via.

Após avaliação da equipe de saúde, a mãe e o bebê foram liberados.

Nas redes sociais, a mãe agradeceu o apoio dos policiais militares. “Meu coração será eternamente grato a todos vocês! Agradeço de todo o coração pela paciência, agilidade, cuidado e por todo o suporte que deram ao meu filho naquele momento. O atendimento e a dedicação de vocês foram fundamentais para salvar a vida dele. Sou muito grata a cada um que esteve presente. Que Deus abençoe sempre vocês!”, diz Isabelle.

*Sob supervisão de AR.

TópicosBebêPM (Polícia Militar)

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasoave.

Conteúdo Original / Fonte: larissasoave