Técnico do Liverpool credita gol do Forest a problema em placa eletrônica

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O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, reclamou da arbitragem após o empate de seu time por 2 a 2 com o Nottingham Forest, neste sábado (29), em Anfield, pela Premier League.

De acordo com o treinador espanhol, ele tentava fazer uma substituição em sua equipe na etapa final, mas o quarto árbitro teve problemas com a placa eletrônica e a alteração precisou ser adiada.

Com os jogadores prontos para entrar em campo, a bola saiu em três ocasiões num espaço de dois minutos, mas os atletas do Liverpool tiveram que seguir esperando. Nesse intervalo, o Forest teve um pênalti a seu favor, cometido por Alisson, que Morgan Gibbs-White converteu.

“Ele [o quarto árbitro] definitivamente estava tendo alguns problemas com a placa”, disse Iraola após a partida.

“O que teria acontecido [se a placa estivesse funcionando]? Você para o jogo, porque eu quero fazer a substituição. O lateral [do Forest], que foi cobrado rapidamente, não teria acontecido, porque estou esperando pelas substituições”, completou o espanhol.

Depois de ficar atrás no placar com o gol de Gibbs-White, o Liverpool chegou ao empate com Victor Muñoz já nos minutos finais do jogo.

O Liverpool soma dois empates em duas rodadas da Premier League até aqui, e Iraola ainda busca sua primeira vitória pelo clube na competição.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por brunorodrigues.

Conteúdo Original / Fonte: brunorodrigues