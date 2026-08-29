João Fonseca terá concorrência pesada para defender título na Basileia

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Quando retornar ao ATP 500 da Basileia, na Suíça, no fim de outubro, o tenista brasileiro João Fonseca terá um desafio e tanto para defender os 500 pontos conquistados como campeão do torneio em 2025.

Na quadra dura coberta suíça, o jovem de então 19 anos superou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na final para ganhar o principal título de sua curta carreira, até aqui.

Agora, além dos problemas físicos que atrapalharam a temporada de 2026, João Fonseca terá uma concorrência pesada na disputa pelo título da Basileia, com direito a três top 10 da ATP já confirmados.

Três top 10 confirmados; Wawrinka vai se aposentar em casa

O canadense Félix Auger-Aliassime (4º) e os estadunidenses Ben Shelton (9º e conhecido algoz de Fonseca) e Taylor Fritz (10º) estão inscritos no torneio.

Além do trio, o suíço Stan Wawrinka, campeão de três Grand Slams, escolheu o torneio para se aposentar do tênis, aos 41 anos, em casa. E o francês Arthur Fils (11º), o espanhol Rafael Jódar (13º) e o tcheco Jiri Lehecka (19º), que fazem ótima temporada, também estarão no páreo.

Destes, João Fonseca só tem aproveitamento favorável contra Arthur Fils, mas eles não se enfrentam desde 2024. O brasileiro acumula derrotas para Shelton, Jódar, Fritz, e nunca enfrentou Wawrinka, Aliassime e Lehecka.

João Fonseca terá calendário pesado até a Basileia

Fora do US Open para se recuperar de um problema no abdômen, João Fonseca, se tudo der certo, terá um calendário bastante agitado até retornar ao ATP 500 da Basileia para defender seus pontos.

O próximo desafio será em 18 e 19 de setembro, quando defenderá o Brasil contra a própria Suíça na Copa Davis, que será disputada na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro.

Depois, João Fonseca seguirá para sua primeira gira asiática, com as disputas do ATP 500 de Tóquio, no Japão, e do Masters 1000 de Xangai, na China, já em outubro.

Além do ATP 500 da Basileia, que começa em 26 de outubro, o carioca de 20 anos também deve disputar o Masters 1000 de Paris, no começo de novembro.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luccasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: luccasoliveira