30/08/2026
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Bessent diz que oscilações desordenadas do iene podem desestabilizar mercados globais

Por InfoMoney
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Bessent diz que oscilações desordenadas do iene podem desestabilizar mercados globais

29 Ago (Reuters) – O secretário do Tesouro dos ⁠EUA, Scott Bessent, afirmou que oscilações desordenadas do ⁠iene poderiam desencadear “liquidações forçadas” de posições, o que corre o risco ‌de desestabilizar os mercados globais e, em última instância, elevar os custos de financiamento para famílias e empresas norte-americanas.

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Bessent fez esses comentários ‌em uma carta datada de 27 de agosto e publicada em sua conta no X um dia depois, em resposta à exigência da senadora democrata Elizabeth Warren por uma explicação sobre a intervenção cambial conjunta de Washington e Tóquio no mês passado.

A publicação ocorre no momento em que ⁠o ‌iene voltou a se desvalorizar em relação ao dólar, apesar das ⁠expectativas de que o Banco do Japão pudesse elevar as taxas de juros no curto prazo.

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O Japão e os Estados Unidos realizaram uma rara intervenção conjunta de compra de ienes em 31 de julho, sinalizando sua determinação em impedir que uma onda de ​vendas do iene e dos títulos do governo japonês se espalhasse para os mercados globais.

Embora o iene tenha se recuperado de uma ​mínima em 40 anos, próxima a 164 por dólar, atingida no mês passado, ele voltou a enfraquecer em direção a 160 após subir para 155,20 logo após a intervenção.

A moeda caiu brevemente abaixo do nível de 160 por dólar na sexta-feira — um limiar amplamente ‌visto como aumentando a probabilidade de intervenção —, depois ​que comentários do chair do Federal Reserve, Kevin Warsh, reacenderam as expectativas de um aumento das taxas de juros nos EUA no curto prazo.

Na carta, Bessent afirmou que o ⁠Tesouro conduziu a intervenção trocando ​ativos em moeda estrangeira ​mantidos em seu Fundo de Estabilização Cambial (ESF) por ienes.

“O mesmo princípio foi aplicado na Argentina, ⁠onde o Tesouro utilizou o Fundo de ​Estabilização Cambial para estabilizar o país em um momento de grave iliquidez de curto prazo e para impedir que o problema se transformasse em uma ​crise regional mais ampla”, disse ele.

“A crise mais bem administrada é aquela que nunca acontece”, disse Bessent, defendendo a decisão ​de Washington de ⁠se unir aos esforços de Tóquio para conter quedas desordenadas do iene.

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O ESF é uma reserva ⁠de emergência administrada pelo Tesouro dos EUA para estabilizar os mercados cambiais e financeiros domésticos.

O Tesouro utilizou o ESF no ano passado para ajudar a sustentar o mercado do peso argentino e fornecer uma linha de swap cambial de US$20 bilhões com o objetivo de estabilizar a moeda.

(Reportagem de Leika ​Kihara)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.

Conteúdo Original / Fonte: Reuters
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