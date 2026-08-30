Bessent diz que oscilações desordenadas do iene podem desestabilizar mercados globais

29 Ago (Reuters) – O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que oscilações desordenadas do iene poderiam desencadear “liquidações forçadas” de posições, o que corre o risco de desestabilizar os mercados globais e, em última instância, elevar os custos de financiamento para famílias e empresas norte-americanas.
Bessent fez esses comentários em uma carta datada de 27 de agosto e publicada em sua conta no X um dia depois, em resposta à exigência da senadora democrata Elizabeth Warren por uma explicação sobre a intervenção cambial conjunta de Washington e Tóquio no mês passado.
A publicação ocorre no momento em que o iene voltou a se desvalorizar em relação ao dólar, apesar das expectativas de que o Banco do Japão pudesse elevar as taxas de juros no curto prazo.
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O Japão e os Estados Unidos realizaram uma rara intervenção conjunta de compra de ienes em 31 de julho, sinalizando sua determinação em impedir que uma onda de vendas do iene e dos títulos do governo japonês se espalhasse para os mercados globais.
Embora o iene tenha se recuperado de uma mínima em 40 anos, próxima a 164 por dólar, atingida no mês passado, ele voltou a enfraquecer em direção a 160 após subir para 155,20 logo após a intervenção.
A moeda caiu brevemente abaixo do nível de 160 por dólar na sexta-feira — um limiar amplamente visto como aumentando a probabilidade de intervenção —, depois que comentários do chair do Federal Reserve, Kevin Warsh, reacenderam as expectativas de um aumento das taxas de juros nos EUA no curto prazo.
Na carta, Bessent afirmou que o Tesouro conduziu a intervenção trocando ativos em moeda estrangeira mantidos em seu Fundo de Estabilização Cambial (ESF) por ienes.
“O mesmo princípio foi aplicado na Argentina, onde o Tesouro utilizou o Fundo de Estabilização Cambial para estabilizar o país em um momento de grave iliquidez de curto prazo e para impedir que o problema se transformasse em uma crise regional mais ampla”, disse ele.
“A crise mais bem administrada é aquela que nunca acontece”, disse Bessent, defendendo a decisão de Washington de se unir aos esforços de Tóquio para conter quedas desordenadas do iene.
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O ESF é uma reserva de emergência administrada pelo Tesouro dos EUA para estabilizar os mercados cambiais e financeiros domésticos.
O Tesouro utilizou o ESF no ano passado para ajudar a sustentar o mercado do peso argentino e fornecer uma linha de swap cambial de US$20 bilhões com o objetivo de estabilizar a moeda.
(Reportagem de Leika Kihara)
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Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Reuters.