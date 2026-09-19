Brasileirão: Vasco atropela Coritiba e põe Grêmio na zona de rebaixamento

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Com o resultado, os donos da casa deixam a zona de rebaixamento, com 31 pontos, empurrando justamente os gremistas, com 28 — o Tricolor Gaúcho encara o Palmeiras, às 11h deste domingo (20), novamente em casa. O Z4 tem ainda Internacional, com 28, Remo, com 23, e Chapecoense, com 18.

Os visitantes, por outro lado, estão na nona posição, com 38 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana de 2027. Flamengo, com 57, Palmeiras, com 56, e Ahletico-PR e Bahia, com 46, iriam para a fase de grupos da Libertadores — em quinto, o Fluminense iria para a segunda fase eliminatória.

O jogo

Aos 23 do primeiro tempo, Paulo Henrique avançou pela direita e encontrou Lescano, que ajeitou para Colidio na pequena área. O atacante dominou e finalizou em cima da marcação, mas, na sobra, ele mesmo bateu no canto para abrir o placar.

Aos 43, Colidio soltou uma bomba de fora da área. Morisco espalmou para longe. No rebote, Andrés Gómez chutou para Bruno Duarte ampliar na saída do goleiro.

Com poucos segundos do segundo tempo, Andrés Gómez recebeu de Bruno Duarte na área e encobriu Morisco para marcar, mas a arbitragem sinalizou o impedimento na jogada. Aos dez minutos da etapa final, Lescano foi derrubado na área, bateu o pênalti e anotou mais um para os donos da casa.

Em jogada de profundidade, Andrés Gómez levou a melhor sobre Moledo, cortou o zagueiro mais uma vez e bateu no canto para consolidar a goleada, aos 17. Aos 28, Marino invadiu a área, a bola desviou em Moledo e sobrou para Ramon Rique fechar o placar.

Próximos jogos

As equipes voltam a campo para a 29ª rodada do Brasileirão apenas depois da Data Fifa. Em 7 de outubro, o Vasco vai enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, às 20h30, enquanto o Coritiba viaja mais uma vez para o Rio, agora, para encarar o Fluminense, às 21h30 de 8 outubro.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gustavoabraao.

Conteúdo Original / Fonte: gustavoabraao