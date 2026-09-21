Caiado diz que apostar em Flávio Bolsonaro é como “loteria”

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O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) disse nesta segunda-feira (21) que apostar na candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) seria como jogar na “loteria”.

Ao comentar pesquisas eleitorais, Caiado citou que o senador enfrenta uma rejeição de aproximadamente 50%, o que, em sua avaliação, dificultaria o crescimento da candidatura.

“Primeiro, você tem que analisar uma campanha em dois turnos. No segundo turno, eu estou empatado com o Lula, à frente do Flávio Bolsonaro e, como tal, ele tem 50% de rejeição. Lula tem 50% de rejeição”, declarou Caiado antes do debate presidencial do “Flow Podcast”.

“Quem está apostando no Flávio, na verdade, está apostando na loteria, porque ele tem 50% de rejeição e não tem como crescer. Eu tenho como crescer”, prosseguiu.

O candidato também citou a estrutura do governo de Goiás como um fator que poderia ampliar a campanha pela disputa presidencial. “Quem tem máquina de governo tem maior capacidade de mobilização em uma reta final”, disse.

Caiado afirmou ainda que os eleitores precisam analisar os levantamentos para além dos índices atuais de intenção de voto. “Acho que é algo que a gente precisa tirar as pessoas dessa situação de anestesia e colocá-las para refletir sobre a pesquisa”, concluiu.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por renansoares.

Conteúdo Original / Fonte: renansoares