Canela em casca pode ser grande aliada para a redução dos gases intestinais e cólicas

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A canela é uma grande especiaria, mas além do sabor que imprime aos alimentos, sua casca tem importantes ativos que podem contribuir para a saúde.

Um artigo publicado na revista “Frontiers in Pharmacology”, em 2023, aponta que o chá feito a partir da casca da canela pode ajudar no tratamento de problemas intestinais, como os gases, cólicas e a diarreia.

O estudo aponta uma certa eficácia no alívio dos sintomas de pessoas que enfrentam, por exemplo, a Síndrome do Intestino Irritável.

Apesar da canela ser usada de forma ampla na medicina popular e na Medicina Tradicional Chinesa, ainda faltavam evidências de que o extrato dela teria um efeito positivo no bloqueio da serotonina, um neurotransmissor que, em excesso no intestino, se torna um fator patológico.

O uso do extrato reduziu significativamente a frequência de defecação e a hiperalgesia visceral dos voluntários do estudo, tendo seu efeito semelhante ao promovido pelo remédio fármaco de referência, chamado Ramosetrona.

A canela reduziu os níveis de mRNA e da proteína Tph1 no cólon. Além disso, os testes in vitro confirmaram que os principais compostos da canela, como o ácido cinâmico e as procianidinas, inibem diretamente a atividade de transcrição do gene Tph1.

Como preparar o chá de extrato de canela?

O chá de canela pode ter efeitos positivos para reduzir a glicose no sangue, reduzir inflamações no corpo, aumentar o colesterol bom, reduzir mau hálito e aliviar cólicas menstruais e intestinais.

Existe, porém, uma contraindicação para mulheres grávidas, pois suas substâncias estimulam o útero, de acordo com a nutricionista Esther Costa.

Para tratar alguns dos sintomas relatados, ferva durante cinco minutos 250ml a 500ml de água com até quatro canelas em pau.

É importante que a casca fique em ebulição com a água para que todos os seus compostos sejam espalhados na bebida.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por paulovito.

Conteúdo Original / Fonte: paulovito