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Após um dia agitado de viagem, a vontade de qualquer turista é descansar no hotel. Por isso, alguns minutos iniciais no quarto podem prevenir futuros problemas. Uma publicação do Times of India listou dez cuidados essenciais para verificar a acomodação e agir rapidamente caso algo esteja errado.

A inspeção rápida abrange áreas como a cama, banheiro, armários e superfícies visíveis. Procure por objetos danificados ou fora do lugar. Se encontrar algo, fotografe e avise a recepção imediatamente para solicitar assistência ou, se necessário, a troca do quarto.

A segurança é primordial. Feche a porta e teste a fechadura principal, incluindo travas adicionais como ferrolhos. Verifique também se janelas e portas de varanda fecham corretamente, com suas respectivas travas funcionando, especialmente em quartos com acesso externo.

Atenção a objetos estranhos

Não é preciso examinar todo o equipamento, mas observe objetos incomuns ou não identificáveis. Se encontrar algo desconhecido, não toque e pergunte à equipe do hotel sobre o que se trata. A precaução evita situações inesperadas.

Cheque o banheiro

Ligue o chuveiro para verificar a temperatura da água e acione a descarga. Observe também se a água escoa normalmente na pia e no chuveiro. Comunicar esses problemas cedo evita transtornos futuros durante sua estadia.

Saiba como contatar a recepção e emergências

Descubra como ligar para a recepção pelo telefone do quarto e confira as informações de emergência disponíveis. Localize também a escada ou saída de emergência mais próxima. Essas informações são cruciais em qualquer situação de necessidade.

Confira a conexão Wi-Fi e celular

Conecte seu telefone à rede Wi-Fi do hotel para testar o funcionamento da internet. É igualmente importante verificar o sinal da sua operadora dentro do quarto, especialmente se precisar fazer chamadas ou acessar dados móveis.

Organize seus pertences e use o cofre

Antes de espalhar suas coisas, defina onde guardar documentos, dinheiro, cartões e joias. Se houver um cofre, aprenda a usá-lo e configure-o logo no início da sua hospedagem para maior segurança.

Avalie o nível de ruído

Desligue a televisão e preste atenção aos sons do ambiente. Barulhos de elevadores, trânsito, corredores ou outros quartos podem perturbar seu descanso. Se o ruído for excessivo, converse com a recepção antes de desfazer as malas.

Salve o número do quarto

Fotografar o número da porta ou salvá-lo no celular pode parecer desnecessário. Contudo, em hotéis com corredores semelhantes e após um dia cansativo, essa medida simples facilita encontrar seu quarto sem depender apenas da memória.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial com base no conteúdo produzido pela Itatiaia. Todas as informações são apuradas e checadas por jornalistas. O texto final também passa pela revisão da equipe de jornalismo da CNN Brasil.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por afonsobenites.

Conteúdo Original / Fonte: afonsobenites