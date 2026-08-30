Chelsea anuncia contratação do goleiro argentino Dibu Martínez

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O Chelsea contratou o goleiro Emiliano “Dibu” Martínez, vindo do Aston Villa, com um contrato de três anos, anunciou o clube londrino neste domingo (30).

Os detalhes financeiros não foram divulgados, mas a imprensa britânica informou que o Chelsea pagou cerca de 7,5 milhões de libras (R$ 52 milhões) para contratar o jogador de 33 anos.

“Quero ter sucesso aqui”, disse Martínez em um comunicado. “Sou alguém que quer vencer em tudo o que faz e quero trazer isso para este clube, porque é um clube que conquista títulos; então, acho que é uma combinação perfeita.”

A saída de Martínez ocorre depois que o Villa contratou o goleiro da seleção japonesa Zion Suzuki, vindo do Parma, no início deste mês, abrindo caminho para a saída do argentino após seis anos no Villa Park.

Martínez disputou 256 partidas pelo Villa após chegar do Arsenal em 2020 e se consolidou como um dos principais goleiros da Premier League.

Ele desempenhou um papel fundamental na temporada passada, quando a equipe comandada por Unai Emery terminou em quarto lugar — garantindo vaga na Champions League — e conquistou a Liga Europa.

No Chelsea, Martínez deve disputar a titularidade com Robert Sánchez. Sánchez tem sido o goleiro titular do Chelsea desde que chegou do Brighton & Hove Albion em 2023, mas questionamentos sobre sua posição ressurgiram após falhas na vitória do Chelsea por 3 a 2 sobre o Fulham, na estreia da temporada.

Martínez também foi peça-chave no sucesso da Argentina no cenário internacional, ajudando a equipe a vencer a Copa do Mundo de 2022 e a ficar com o vice-campeonato em 2026. O goleiro titular também conquistou títulos da Copa América em 2021 e 2024.

Sua saída é a mais recente baixa significativa para o Villa durante uma janela de transferências agitada. Morgan Rogers juntou-se ao Chelsea por um valor recorde no futebol britânico, enquanto Youri Tielemans se transferiu para o Manchester United.

Jadon Sancho, Douglas Luiz e Lucas Digne também deixaram o clube.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por brunorodrigues.

Conteúdo Original / Fonte: brunorodrigues