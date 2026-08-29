China diz que enchentes são “desastre mais grave” em anos na fronteira

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O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, destacou a “complexidade e a dificuldade” das operações de emergência após deslizamentos de terra gigantescos atingirem a fronteira entre o Nepal e a China na quarta-feira, causando destruição catastrófica.

Wang discutiu o “grave desastre envolvendo fluxo de detritos” em uma conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores do Nepal, Shisir Khanal, na sexta-feira (28), prevendo uma escala “sem precedentes” nos esforços de socorro para os próximos dias.

“É o desastre transfronteiriço mais grave ocorrido entre os dois países nos últimos anos”, disse Wang em um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da China.

Centenas de pessoas morreram no desastre, que paralisou o setor de energia elétrica em expansão do Nepal, deixou centenas de funcionários nepaleses presos em canteiros de obras e túneis, e resultou no desaparecimento de milhares de outras pessoas em cidades e vilarejos atingidos pelas inundações.

O povo nepalês enfrenta há muito tempo terremotos, inundações e deslizamentos de terra – fenômenos agravados pela crise climática causada pela ação humana.

Autoridades nepalesas e chinesas orientarão os esforços de recuperação com foco na “reconstrução pós-desastre, prevenção e mitigação de desastres e resposta às mudanças climáticas”, informou o comunicado do ministério chinês.

O governo chinês enviou uma equipe especializada para auxiliar em resgates em túneis no Nepal, segundo o comunicado, acrescentando que “assistência financeira emergencial” e “suprimentos de socorro” também estavam a caminho.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por Léo Lopes.

Conteúdo Original / Fonte: Léo Lopes