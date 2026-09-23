23/09/2026
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CNN Brasil é indicada ao Caboré 2026, maior prêmio de publicidade do país

Por CNN Brasil
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CNN Brasil é indicada ao Caboré 2026, maior prêmio de publicidade do país

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A CNN Brasil foi indicada ao Prêmio Caboré 2026, a principal premiação de publicidade do país. Esta é a 47ª edição do evento, que foi criado pelo Meio & Mensagem em 1980.

A lista com as indicações foi divulgada nesta quarta-feira (23) e a CNN Brasil concorre na categoria de “Produtor de Conteúdo”.

Desta vez a CNN Brasil concorre com o jornal O Globo e a “Cazé TV”.

Em 2020, a CNN Brasil venceu o Caboré na mesma categoria que concorre em 2026. Na época, o feito foi inédito, pois um veículo nunca havia vencido o prêmio com apenas nove meses de existência.

A CNN Brasil concorreu em 2020 com o jornal Folha de S.Paulo e a Turner.

Os vencedores do prêmio são escolhidos pelos assinantes de Meio & Mensagem, em votação online, que estará aberta de 26 de outubro a 29 de novembro. O voto será atrelado ao CPF.

Ao todo a premiação conta com 14 categorias, sendo elas:

  • Agência de Comunicação
  • Profissional de Veículo
  • Serviço de Marketing
  • Profissional de Marketing
  • Produção
  • Profissional de Atendimento & Negócios
  • Produtor de Conteúdo
  • Anunciante
  • Plataforma de Comunicação
  • Profissional de Estratégia
  • Dirigente da Indústria de Comunicação
  • Profissional de Inovação
  • Profissional de Criação
  • Profissional de Mídia

A revelação dos vencedores ocorrerá no dia 2 de dezembro, em cerimônia no Vibra São Paulo.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por fernandapalhares.

Conteúdo Original / Fonte: fernandapalhares
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