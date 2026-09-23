CNN Brasil é indicada ao Caboré 2026, maior prêmio de publicidade do país

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A CNN Brasil foi indicada ao Prêmio Caboré 2026, a principal premiação de publicidade do país. Esta é a 47ª edição do evento, que foi criado pelo Meio & Mensagem em 1980.

A lista com as indicações foi divulgada nesta quarta-feira (23) e a CNN Brasil concorre na categoria de “Produtor de Conteúdo”.

Desta vez a CNN Brasil concorre com o jornal O Globo e a “Cazé TV”.

Em 2020, a CNN Brasil venceu o Caboré na mesma categoria que concorre em 2026. Na época, o feito foi inédito, pois um veículo nunca havia vencido o prêmio com apenas nove meses de existência.

A CNN Brasil concorreu em 2020 com o jornal Folha de S.Paulo e a Turner.

Os vencedores do prêmio são escolhidos pelos assinantes de Meio & Mensagem, em votação online, que estará aberta de 26 de outubro a 29 de novembro. O voto será atrelado ao CPF.

Ao todo a premiação conta com 14 categorias, sendo elas:

Agência de Comunicação

Profissional de Veículo

Serviço de Marketing

Profissional de Marketing

Produção

Profissional de Atendimento & Negócios

Produtor de Conteúdo

Anunciante

Plataforma de Comunicação

Profissional de Estratégia

Dirigente da Indústria de Comunicação

Profissional de Inovação

Profissional de Criação

Profissional de Mídia

A revelação dos vencedores ocorrerá no dia 2 de dezembro, em cerimônia no Vibra São Paulo.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por fernandapalhares.

Conteúdo Original / Fonte: fernandapalhares