CNN Brasil é indicada ao Caboré 2026, maior prêmio de publicidade do país

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A CNN Brasil foi indicada ao Prêmio Caboré 2026, a principal premiação de publicidade do país. Esta é a 47ª edição do evento, que foi criado pelo Meio & Mensagem em 1980.
A lista com as indicações foi divulgada nesta quarta-feira (23) e a CNN Brasil concorre na categoria de “Produtor de Conteúdo”.
Desta vez a CNN Brasil concorre com o jornal O Globo e a “Cazé TV”.
Em 2020, a CNN Brasil venceu o Caboré na mesma categoria que concorre em 2026. Na época, o feito foi inédito, pois um veículo nunca havia vencido o prêmio com apenas nove meses de existência.
A CNN Brasil concorreu em 2020 com o jornal Folha de S.Paulo e a Turner.
Os vencedores do prêmio são escolhidos pelos assinantes de Meio & Mensagem, em votação online, que estará aberta de 26 de outubro a 29 de novembro. O voto será atrelado ao CPF.
Ao todo a premiação conta com 14 categorias, sendo elas:
- Agência de Comunicação
- Profissional de Veículo
- Serviço de Marketing
- Profissional de Marketing
- Produção
- Profissional de Atendimento & Negócios
- Produtor de Conteúdo
- Anunciante
- Plataforma de Comunicação
- Profissional de Estratégia
- Dirigente da Indústria de Comunicação
- Profissional de Inovação
- Profissional de Criação
- Profissional de Mídia
A revelação dos vencedores ocorrerá no dia 2 de dezembro, em cerimônia no Vibra São Paulo.
Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por fernandapalhares.