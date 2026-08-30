Com Ancelotti de olho, João Pedro marca a favor e contra em jogo do Chelsea

Compartilhar matéria

O início empolgante do Chelsea sob o comando do novo técnico Xavi Alonso teve sequência com uma vitória por 4 a 3 sobre o Brighton & Hove Albion, pela Premier League, em Stamford Bridge, neste domingo (30).

Um gol logo no início de Romeo Lavia, somado aos gols de Pedro Neto e João Pedro, deixou a equipe com uma vantagem de 3 a 0 aos 32 minutos e partida. No entanto, os visitantes reagiram com Malick Yalcouye e um gol contra de João Pedro.

Cole Palmer tranquilizou a torcida da casa com uma finalização precisa, mas Pascal Groß ainda marcou o terceiro do Brighton de cabeça, já nos acréscimos.

Técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti compareceu ao Stamford Bridge e pôde observar João Pedro de perto. O atacante foi preterido pelo treinador na lista final de convocados para a última Copa do Mundo.

O Chelsea soma duas vitórias em dois jogos, tendo marcado sete gols e sofrido cinco nessas partidas.

O Brentford parecia caminhar para se igualar ao Chelsea com seis pontos, já que vencia o Leeds United graças a uma bela finalização de Kevin Schade, mas Dominic Calvert-Lewin marcou o gol de empate no segundo tempo.

O Sunderland conquistou seus primeiros pontos na temporada com um gol de Wilson Isidor na vitória por 1 a 0, em casa, sobre o Fulham.

O Manchester United tentará somar seus primeiros pontos na temporada jogando em casa contra o Ipswich Town, ainda neste domingo.

Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por brunorodrigues.

Conteúdo Original / Fonte: brunorodrigues