Quem é Filipe Barros, candidato ao Senado pelo Paraná

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Filipe Barros (PL), de 35 anos, é candidato ao Senado pelo Paraná nas eleições de 2026. Deputado federal, ele concorre a uma das duas vagas que serão renovadas no estado.

Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro nasceu em Londrina, no Paraná, em 29 de maio de 1991. É advogado e se formou em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), em 2014.

Durante a graduação, presidiu o DCE (Diretório Central dos Estudantes) da universidade, em 2012. Também teve atuação em movimentos ligados à direita e participou do MBL (Movimento Brasil Livre).

Filipe Barros integra a coligação Fortaleza do Paraná, formada por PL, Novo e Podemos. A chapa tem Sergio Moro (PL) como candidato ao governo do Paraná e Edson Vasconcelos (PL) como vice.

Para o Senado, a coligação lançou, além de Barros, o ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo).

Barros iniciou a trajetória eleitoral em 2016, quando foi eleito vereador de Londrina pelo então PRB, com 4.227 votos.

Em 2018, deixou o cargo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSL. Foi eleito deputado federal pelo Paraná com 75.326 votos.

Em 2022, já filiado ao PL, foi reeleito para a Câmara dos Deputados com 249.507 votos. Ao longo da carreira em Brasília, ocupou funções de liderança partidária e participou do governo de transição entre Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

Principais propostas

Entre as propostas defendidas por Barros estão mudanças no funcionamento do STF (Supremo Tribunal Federal), incluindo a adoção de mandato para ministros da Corte e alterações nos critérios de escolha.

Na área de segurança pública, o candidato destaca o combate ao crime organizado e a atuação nas regiões de fronteira.

Também apresenta como prioridades investimentos em infraestrutura no Paraná, incluindo rodovias, ferrovias e portos, além de mudanças no sistema de pedágios e medidas de redução da carga tributária.

A eleição será realizada em 4 de outubro. Como duas cadeiras estão em disputa, cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giullyanaaya.

Conteúdo Original / Fonte: giullyanaaya