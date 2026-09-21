Concurso fotográfico de surfe atrai grande público na Praia de Grumari

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Um campeonato de fotografia uniu um público apaixonado pelo surfe e pela foto, no domingo (20), na Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Rio Photo Contest 2026 criou uma grande atmosfera de confraternização com 32 duplas, formadas por um fotógrafo e um surfista.

Na competição principal, a dupla vencedora foi formada por Henrique Foca e Anderson Pikach, com 7,75 pontos. Já na Expression Session (uma bateria livre e dedicada à criatividade), quem venceu foi a dupla formada pelo fotógrafo de São Paulo, conhecido como “Capacete Laranja”, e Bernardo Nascimento Assis, um menino de apenas 12 anos do Instituto Favela Radical, que fica no Morro do Turano, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Todos tinham apenas um único objetivo: criar a foto mais bonita do dia com muita criatividade, sem preocupação com técnicas profissionais. Foram 22 baterias, em um clima de dedicação, desde as primeiras horas da manhã. Já era começo da noite quando saiu o resultado, consagrando as duplas vencedoras.

“Eu moro na Praia Grande, em São Paulo, saí às 10h da noite e vim só para participar do concurso. Sou apaixonado pela fotografia. Peguei um ônibus e cheguei aqui de carona, em cima da bateria. Aconteceu de tudo, fiquei sem dupla, mas consegui um parceiro para cair na água e vencemos”, comemorou o “Capacete Laranja”.

“Capacete Laranja” foi um dos vencedores da competição • Rodrigo Monteiro/CNN

“Fotografia de surfe é a minha paixão. Isso movimenta a gente. E é importante a valorização do nosso trabalho, ainda mais em um mundo tecnológico”, disse.

O fundador do Instituto Favela Radical, Jeff Quirino, que levou as crianças para participar do projeto, falou sobre a importância desse tipo de oportunidade para elas que moram em comunidades no Rio.

“Trazer as crianças faz com que elas tenham oportunidades e se formem excelentes pessoas e não tenham que passar por superação de dependência química ou dificuldades. A gente quer ofertar para a comunidade, tudo aquilo que não chega para eles”, comentou Jeff Quirino.

“O Brasil é o país do futebol, mas imagina se o país fosse o país de outras modalidades, se a gente investisse nessas crianças, estaríamos tendo muito mais talentos sendo vistos e desenvolvidos”, finalizou.

Por falar em oportunidade, Breno Mendonça, que também faz parte do projeto, conseguiu uma vaga na competição em cima da hora e gostou da experiência.

Breno Mendonça conseguiu uma vaga na competição em cima da hora • Rodrigo Monteiro/CNN

“Eu nem vim na intenção de competir, eu vim na intenção de ver, perguntei para a tia se podia competir, ela disse que talvez teria uma vaga. Me inscrevi, passei pela primeira bateria, mas não consegui avançar de fase infelizmente. Mas quando eu caí na água minha cabeça mudou, só pensava em fazer a foto bonita”, comentou.

Confraternização e Pertencimento

Foi um domingo de muita alegria. Enquanto as baterias aconteciam dentro da água, o público interagia na areia em uma atmosfera leve que todo surfista conhece. Além das pessoas participarem das ativações, o dia também marcou o lançamento do tênis UltraRange NEO 2.0. Até uma revista foi criada durante o evento, com as fotos que todos compartilhavam.

No meio do dia, a revista foi impressa e entregue ao público. A VANS foi uma das marcas apoiadoras do projeto. A gerente de marketing, Tatiana Rovella, explicou os valores de estar ao lado de projetos como o Rio Photo Contest 2026.

“O surfe é uma ferramenta potente de transformação social, que ensina valores fundamentais como disciplina, resiliência e o respeito ao meio ambiente. Acreditamos que o esporte oferece um espaço seguro para que as crianças desenvolvam autoconfiança, aprendam a lidar com desafios e enxerguem novas oportunidades para o seu futuro”, explicou Tatiana.

“Está no DNA da nossa marca incentivar a expressão criativa e a cultura urbana em todas as suas formas”, disse a representante da VANS.

Na bela Praia de Grumari e por meio da fotografia criavam-se conexões que, a cada vitória nas baterias, se transformavam em uma celebração. Um misto de pertencimento. Para Ana Catarina, idealizadora do Rio Photo Contest, tudo valeu à pena.

“Eu cheguei só, não tinha amigo surfista, tinha uma câmera e um sonho. Nesse sonho turvo, via ondas azuis, o mundo ficava pequeno e meus melhores amigos eram meus ídolos. A fotografia me tirou do meu lugar, me levou para o mundo, me apresentou pessoas”, comemorou Ana.

Rio Photo Contest 2026 aconteceu na Praia de Grumari • Rodrigo Monteiro/CNN

Rio Photo Contest 2026 criou uma grande atmosfera de confraternização • Rodrigo Monteiro/CNN

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por felipemoreira.

Conteúdo Original / Fonte: felipemoreira