CT do Santos é pichado após derrota para o Palmeiras na Copa do Brasil

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A derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, provocou protesto de torcedores do Santos. Após o clássico, o muro do CT Rei Pelé foi pichado com mensagens direcionadas ao elenco.

Entre as frases registradas estavam “time apático”, “jogue para ganhar” e “respeita nossa história”. As manifestações ocorreram depois da atuação abaixo das expectativas do Peixe no clássico e da desvantagem construída pelo rival na disputa por uma vaga na semifinal.

O Santos agora terá uma missão difícil no jogo de volta. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Para levar a decisão aos pênaltis, o time precisa vencer por três gols de diferença.

Uma vitória santista por quatro gols ou mais garante a classificação direta para a semifinal. Em qualquer outro cenário, o Palmeiras avança na competição.

Cuca admite responsabilidade

Depois da goleada, Cuca não fugiu das cobranças e assumiu a responsabilidade pelo desempenho apresentado pelo Santos. O treinador reconheceu que a equipe esteve abaixo do esperado em um confronto de grande importância.

“Qualquer crítica a nós e a mim, vocês têm toda razão. Quando perde um clássico de 3 a 0, não tem justificativa. O maior responsável sou eu. Foi erro meu. Assumo a responsabilidade maior da derrota”, declarou.

O técnico também cobrou uma mudança de postura do elenco para os próximos jogos. Abatido após o resultado, Cuca pediu mais entrega dos jogadores em partidas desse nível.

“O jogador tem participação, é óbvio, mas assumo sem dúvida a maior parte. O que vier de crítica, principalmente o torcedor do Santos, tem toda razão”, acrescentou.

Santos volta a campo no domingo

Antes de reencontrar o Palmeiras, o Santos terá outro clássico pela frente. O elenco se reapresenta nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, e começa a preparação para enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Neymar deve ser a principal novidade do Santos. O atacante foi poupado contra o Palmeiras e tem previsão de retorno diante do Corinthians.

A partida pelo Brasileirão será a primeira oportunidade para o Santos reagir após a goleada sofrida no clássico e tentar recuperar a confiança antes da volta contra o Palmeiras.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielteles.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielteles