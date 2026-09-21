Cury se diz preocupado com helicóptero desaparecido com conselheiro em SC

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O candidato do Avante à Presidência da República, Augusto Cury, disse nesta segunda-feira (21), nas redes sociais, que sente preocupação quanto ao desaparecimento do helicóptero onde estavam o cantor Rick, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar, do projeto “O Poder do Network”.

Veja vídeo:

“Eu recebi uma notícia que está me preocupando muito. Eu sou muito amigo do Bruno Avelar. O helicóptero dele está desaparecido desde o meio-dia. Estou torcendo por você, Bruno, para que nada tenha acontecido. Você sabe o quanto eu tenho respeito por você, por todo o seu time de influenciadores e todo o projeto que você desenvolve, para estimular as pessoas a serem empreendedoras. Um forte abraço de Augusto Cury, e você também orem e rezem, pois, a vida é assombrosamente breve para ser vivida”, destacou o político.

No registro, Cury afirmou ter recebido a notícia pouco antes de participar de um debate e ainda pediu orações pela localização dos passageiros.

Segundo as apurações da Itatiaia, além de atuar na equipe da campanha eleitoral de Augusto Cury, Bruno Avelar já prestou serviços para a empresa do escritor e mantém parcerias profissionais com diversas personalidades.

Entenda o caso

Um helicóptero desapareceu na tarde desta segunda-feira (21), em Santa Catarina. Na aeronave, estavam o cantor Rick, da dupla com Renner, e o empresário Bruno Avelar, do projeto “O Poder do Network”. Os esforços se concentram na região de Urubici.

A operação concentra-se em dois pontos, distantes cerca de 30 quilômetros um do outro: o local onde a aeronave supostamente caiu e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.

Nas redes sociais, Rick postou pela manhã chegando em um avião de pequeno porte e caminhando ao lado do empresário Bruno Avelar até um helicóptero, sem dizer em que cidade estavam.

Postagem do cantor Rick • Reprodução/Instagram

“‘A única informação que temos é que o helicóptero perdeu comunicação”, informou a equipe do cantor.

O CBMSC em Urubici foi inicialmente à localidade de Vacas Gordas, apontada como provável local da queda, mas não encontraram vestígios da aeronave. As equipes seguem agora para a área do último sinal registrado, próximo a São Joaquim (SC). O helicóptero teria decolado da costa esmeralda em porto belo, indo para São Joaquim.

Em nota, Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), confirmou que procura por um helicóptero que perdeu comunicação.

Buscas ocorrem na região de Urubici • Reprodução/Google

A aeronave saiu de Santa Catarina e tinha como destino São Paulo.

Quem é Bruno Avelar

Bruno Avelar é um empresário e fundador do “Poder do Network”, reconhecido por sua experiência em conexões profissionais e por compartilhar nas redes sociais sua rotina de palestras sobre o tema.

Empresário Bruno Avelar • Reprodução/Redes sociais

Além de sua atuação no mercado corporativo, o empresário apareceu ao lado de personalidades como Neymar Jr., registrando momentos como o leilão do instituto do jogador em 2025 e uma viagem.

Quem é Rick

Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick & Renner, tem 59 anos e e é pai de seis filhos. Até a última semana, estava realizando shows na região Centro-Oeste do país junto à sua parceria de dupla.

Cantor Rick, da dupla com Renner • Reprodução/Redes sociais

Além de cantor, Rick é compositor de grandes sucessos gravados por outros duetos, como “Página de Amigos”, famosa na voz de Chitãozinho & Xororó; “Só Dá Você na Minha Vida”, João Paulo & Daniel; “Agenda Rabiscada”, Cleiton & Camargo; “Bebo pa Carai”, Gino & Gino; entre outras.

*Sob supervisão de André Rigue

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anaclaracampos.

Conteúdo Original / Fonte: anaclaracampos