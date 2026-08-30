Daniel Cargnin é ouro no Grand Slam de Lausanne de judô

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O judoca Daniel Cargnin ganhou a medalha de ouro no Grand Slam de Lausanne, na Suíça. Durante a final, na manhã deste sábado, o brasileiro superou o russo Danil Lavrentev com um ippon nos segundos finais da luta após estar perdendo o duelo durante quase todo tempo.

Na primeira luta, contra Mikheili Bakhbakhashvli (GEO), o adversário foi desclassificado. Na etapa seguinte, Ibrahim Demiral (TUR) foi excluído após três advertências no golden score. Nas quartas, Cargnin superou Kazbek Naguchev (UAE) com um yuko. Na semifinal, Said-Magomed Khalidov levou um waza-ari no golden score.

O vice-campeão mundial da categoria em 2025 e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, chegou ao segundo título de Grand Slam depois da etapa de Brasília, em 2019, e soma 10 medalhas no Circuito Mundial.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: Agencia Brasil por Juliano Justo – Repórter da EBC.

Conteúdo Original / Fonte: Juliano Justo - Repórter da EBC