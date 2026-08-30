30/08/2026
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Delcy diz que acordo com EUA preserva soberania da Venezuela sobre recursos

Por CNN Brasil
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Delcy diz que acordo com EUA preserva soberania da Venezuela sobre recursos

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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou no sábado (29) que o acordo energético com os Estados Unidos permanecerá em vigor por 25 anos, com o objetivo de aumentar a produção de petróleo bruto para 1,5 milhão de barris por dia (bpd) e preservar a soberania do país sobre seus recursos naturais.

Em um pronunciamento no final da noite, Rodríguez elogiou o acordo como um pacto “histórico” que ajudaria a reativar a economia e impulsionar a receita do governo, afirmando que ele contribuiria para moldar o futuro do país.

“Este projeto bilateral de 25 anos prevê o desenvolvimento de 17 campos petrolíferos estratégicos, com uma meta de produção superior a 1,5 milhão de barris por dia”, disse Rodríguez à emissora estatal VTV.

“Esse valor se refere exclusivamente ao acordo bilateral entre a Venezuela e os Estados Unidos.”

Rodríguez acrescentou que a meta do acordo de 1,5 milhão de barris por dia era apenas um objetivo inicial e que o plano mais amplo também incluía o desenvolvimento de oito novos blocos de petróleo como parte de uma expansão mais abrangente do setor energético do país.

O presidente americano Donald Trump anunciou na sexta-feira (28) planos para que os EUA assumam o controle parcial das vastas reservas de petróleo da Venezuela, apostando que as empresas americanas podem ajudar a revitalizar a indústria energética debilitada do país sul-americano, ao mesmo tempo que fornecem uma nova fonte de petróleo bruto para ajudar a reduzir os preços dos combustíveis nos EUA.

Trump forneceu poucos detalhes sobre o acordo, dizendo apenas que os EUA garantiram o controle majoritário de mais de 65 bilhões de barris das reservas comprovadas de petróleo da Venezuela por meio de uma parceria com empresas privadas.

A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, mas produz apenas cerca de 1,25 milhão de barris por dia – muito abaixo de seu potencial – após anos de subinvestimento, má gestão e sanções.

Rodríguez afirmou que o acordo poderia gerar cerca de US$ 209 bilhões em receita para o Estado venezuelano, com base em um preço de referência do petróleo de US$ 65 por barril, embora tenha reconhecido que os preços do petróleo bruto podem flutuar.

Ela disse que aproximadamente US$ 19 de cada barril produzido e vendido sob o acordo iriam diretamente para a Venezuela, proporcionando um aumento significativo na receita do governo.

Ela afirmou que o país manteve a “propriedade e a soberania” sobre seus recursos naturais, “ao mesmo tempo que alavanca capital, tecnologia e experiência operacional para apoiar a recuperação de um setor estratégico que foi severamente afetado pelas sanções”.

No início da tarde de sábado, dezenas de grupos pró-governo se reuniram no centro de Caracas para protestar contra a presença dos EUA na Venezuela.

Após o anúncio de Trump, Rodriguez saudou o acordo, afirmando que ele impulsionaria o crescimento econômico e aumentaria a receita do governo.

Autoridades venezuelanas estão se preparando para assinar acordos na próxima semana, concedendo novos direitos de exploração e produção de petróleo a diversas empresas, incluindo empresas americanas.

Duas fontes próximas às negociações disseram na sexta-feira que a Chevron estava entre as empresas que deveriam finalizar as conversas para integrar suas joint ventures venezuelanas ao novo regime energético do país.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giselefarias.

Conteúdo Original / Fonte: giselefarias
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