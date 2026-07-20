Destaque da Copa dedica título da Espanha a Neymar: “Também é por ele”

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Nico Williams aproveitou a conquista da Copa do Mundo de 2026 para fazer uma homenagem a um de seus maiores ídolos. Após a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, neste domingo (19), o atacante dedicou o título ao brasileiro Neymar.

Responsável pela assistência para o gol de Ferran Torres na prorrogação, o camisa 17 afirmou que espera que o craque da Seleção Brasileira tenha acompanhado a decisão e celebrou a conquista com uma mensagem especial.

“Estou muito contente. Tenho o Neymar como ídolo e espero que ele esteja nos vendo. Isso também é por ele”, disse o jogador em entrevista à CazéTV.

Nico foi um dos principais nomes da final. Ainda no primeiro tempo da prorrogação, chegou a balançar as redes, mas o lance acabou invalidado por uma falta de Mikel Merino na origem da jogada. Pouco depois, o atacante apareceu novamente para dar a assistência, de cabeça, para Ferran Torres marcar o gol que garantiu o bicampeonato espanhol.

Após a partida, o jogador minimizou o gol anulado e destacou apenas o resultado. “Não tem problema. Ganhamos!”, comemorou.

A Espanha dominou a maior parte da decisão disputada no MetLife Stadium. A equipe teve cerca de 65% de posse de bola e criou diversas oportunidades ao longo dos 90 minutos, esbarrando nas defesas de Emiliano Martínez. Na prorrogação, manteve a pressão até encontrar o gol decisivo.

Com a conquista, a seleção espanhola levantou a taça da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história. O primeiro título havia sido conquistado em 2010, na África do Sul. Agora, a Espanha passa a dividir com Uruguai e França a terceira posição entre as seleções com mais títulos mundiais, atrás apenas de Brasil e Alemanha.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielteles.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielteles