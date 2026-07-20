Em um semestre, IPOs de energia triplicam volume financeiro de 2025, diz FT

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Os IPOs (ofertas públicas iniciais) de empresas do setor de energia movimentaram US$ 12,6 bilhões no primeiro semestre deste ano, no ritmo mais acelerado do século, segundo dados da Dealogic compilados pelo Financial Times.

O montante é o maior para um primeiro semestre desde a bolha da internet, em 1999, e quase triplica o volume registrado em todo o ano de 2025, quando essas ofertas somaram US$ 4,3 bilhões.

O forte interesse reflete a busca dos investidores por novas formas de exposição ao avanço da inteligência artificial.

Nesse contexto, as empresas de energia passaram a ser vistas como peças fundamentais para solucionar o principal gargalo da expansão da IA: o consumo elétrico dos data centers.

Hoje, um data center voltado à inteligência artificial consome cerca de 876 mil megawatts-hora por ano — o equivalente a toda a demanda residencial de uma cidade como Glasgow, na Escócia, com aproximadamente 650 mil habitantes.

E essa necessidade tende a crescer. Segundo a consultoria ICF, a demanda por eletricidade nos Estados Unidos deve avançar 39% na próxima década, impulsionada, em grande parte, pelo aumento da capacidade dos data centers.

Diante desse cenário, a tendência é que parte dos investidores passe a direcionar recursos não apenas para empresas de IA, mas também para companhias responsáveis pela infraestrutura que viabiliza o funcionamento dessas tecnologias.

Um dos exemplos mais recentes foi o IPO da SpaceX. Embalada pelos planos de ampliar seus investimentos em inteligência artificial, a companhia levantou mais de US$ 80 bilhões e estreou em Wall Street com valor de mercado superior a US$ 1 trilhão.

Outro destaque foi a sul-coreana SK Hynix, fabricante de semicondutores, que lançou ADRs na Nasdaq a US$ 149 por ação em 10 de julho. A operação foi a maior estreia de uma empresa estrangeira na bolsa norte-americana, e os papéis encerraram o primeiro pregão com alta de 13% em relação ao preço de emissão.

Porém, nem todas as empresas beneficiadas atuam diretamente no desenvolvimento de IA. Em fevereiro, a Forgent Power Solutions, que projeta e fabrica equipamentos de energia para data centers, captou US$ 1,7 bilhão em sua oferta pública inicial.

Poucos meses depois, a alemã Innio, fabricante de motores a gás, levantou quase US$ 2,8 bilhões em seu IPO.

Já a Fervo arrecadou cerca de US$ 2,2 bilhões após anunciar um investimento de US$ 1,2 bilhão no desenvolvimento de uma usina de energia geotérmica em Utah, nos Estados Unidos.

O grupo Standard Nuclear também planeja abrir capital no mercado norte-americano ainda neste mês.

Apesar da forte demanda, muitas dessas ações não conseguiram sustentar a valorização inicial. O mercado teme que parte das companhias tenha dificuldade para transformar os elevados investimentos em lucros consistentes.

Segundo a Dealogic, quase dois terços das empresas de energia que abriram capital entre 2025 e 2026 são negociadas atualmente abaixo do preço da oferta inicial.

É o caso da X-energy, desenvolvedora de reatores nucleares modulares, cujas ações acumulam queda de 33% desde o IPO realizado em abril, quando foram precificadas a US$ 23.

O mesmo ocorreu com a ERock, fabricante de geradores a gás, que perdeu 42% desde junho; a Fermi, voltada ao fornecimento de energia para data centers, com recuo de 68%; e a Deep Fission, que desenvolve reatores nucleares projetados para operar a 1,6 quilômetro de profundidade, cujos papéis caíram 33% desde a estreia.

Essas empresas compartilham uma característica. Segundo Jeff Osborne, analista da TD Cowen, casos como X-energy e Deep Fission ainda se baseiam em projetos sem comprovação técnica ou viabilidade comercial, classificados, em alguns momentos, como próximos de um “experimento científico”.

Em contrapartida, companhias com planos de expansão mais concretos têm apresentado desempenho mais sólido.

Ainda assim, apesar da volatilidade e das correções recentes, o setor de tecnologia continua sendo o principal destaque de Wall Street em 2026. Mesmo após episódios de realização de lucros, as gigantes do segmento acumulam valorização superior a 20% no ano.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por manuelasilva.

Conteúdo Original / Fonte: manuelasilva