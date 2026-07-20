Milei anuncia que haverá feriado na Argentina mesmo após derrota na Copa

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O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que haverá feriado nacional no país mesmo após a derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha neste domingo (19).

A data ainda será anunciada, pois ainda não foi confirmado quando os jogadores retornarão à América do Sul.

“Considerando a inquietação em relação às comemorações pelo feito da Seleção Argentina, informo ao público que, dependendo da decisão dos jogadores e da comissão técnica sobre a data da comemoração, esta será declarada feriado nacional”, afirmou o presidente.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

A Espanha se consagrou bicampeã da Copa do Mundo em uma atuação apagada da seleção albiceleste.

Depois de dominar o confronto final, os espanhóis só abriram o placar na prorrogação. Nico Williams ajeitou de cabeça e Ferran Torres finalizou forte para sacramentar o título a favor da equipe do técnico Luis de la Fuente.

Esta foi a terceira final da Argentina nos últimos quatro mundiais, faturando o título de 2022 e outro vice-campeonato na disputa de 2014.

Segundo informações obtidas pela TN, afiliada argentina da CNN Internacional, a seleção partirá de Nova York às 5h da manhã de segunda-feira (29), com chegada prevista no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini por volta das 17h.

A equipe de logística da AFA (Associação de Futebol da Argentina) não considerou estender a estadia da equipe além do dia da final.

A entidade ainda deve anunciar em breve os próximos passos após a final.

Após o regresso, alguns jogadores entram de férias antes do início da temporada com seus clubes, enquanto outros se juntarão diretamente às suas equipes para retomar os treinos. Ainda não está confirmado se Lionel Messi viajará para o país ou permanecerá nos Estados Unidos.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por tiagotortella.

Conteúdo Original / Fonte: tiagotortella