DJ Vintage Culture desmarca shows por questões de saúde: “Preciso de pausa”

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O DJ Vintage Culture, nome artístico de Lukas Ruiz, 33, anunciou nas redes sociais neste sábado (29) que cancelou shows para cuidar da saúde após fazer mais de 25 apresentações em três continentes no último mês.

“Galera, tomei a difícil decisão de não viajar para Mykonos hoje e nem seguir para o Burning Man […] meu corpo está me dizendo que precisa de uma pausa, e sei que o mais responsável a fazer é escutá-lo.” Vou tirar esta semana para descansar e me recuperar”, escreveu.

De acordo com Lukas, mesmo que o Burning Man — evento anual que acontece no deserto em Nevada, Estados Unidos — seja seu lugar preferido do mundo, tomou a difícil decisão de não se apresentar na edição de 2026.

“Sinto muito de verdade por todos que estavam ansiosos para dançarmos juntos em Mykonos e na playa. Vamos dançar juntos novamente, só não esta semana”, concluiu o comunicado.

Nascido no Mato Grosso, Vintage é um dos maiores nomes da cena de música eletrônica global e um dos DJs brasileiros mais reconhecidos no exterior.

O artista ganhou destaque nacional e internacional com remixes de clássicos como “Blue Monday” (New Order) e “Another Brick in the Wall” (Pink Floyd), além de faixas autorais.

• Instagram/Vintage Culture

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist