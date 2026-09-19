Em noite de protestos, São Paulo vence Internacional e afunda rival no Z-4

Compartilhar matéria
Em noite marcada por protestos da torcida são-paulina no Estádio do Morumbis, o São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0 neste sábado (19) em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.
O gol da vitória do Tricolor foi marcado aos 14 minutos do primeiro tempo, de pênalti, convertido por Jonathan Calleri. O camisa 9 do time paulista não marcava há dois meses.
Com a derrota, o Inter, por sua vez, segue na zona de rebaixamento do torneio com 28 pontos somados até aqui.
O jogo
Primeiro tempo
O São Paulo saiu em vantagem no placar no início da partida. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o juiz assinalou pênalti para o Tricolor. Calleri foi para a cobrança e bateu firme e rasteiro para abrir o placar.
O Inter teve boa chance pouco tempo depois de sofrer o gol, mas Vitinha desperdiçou. O Colorado tentou pressionar e ir ao ataque depois dos 20 minutos, mas não conseguiu criar grandes chances.
Segundo tempo
O Inter voltou para o segundo tempo com maior volume de jogo, mas teve dificuldade de levar perigo ao gol defendido por Rafael.
São Paulo 1 x 0 Internacional
São Paulo
Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Rafael Toloi; Pedro Lima, Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri.
Inter
Anthoni; Bruno Gomes, Maripán, Gabriel Mercado e Matheus Bahia; Bernabei, Bruno Henrique, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.
Esse conteúdo foi publicado originalmente emVer original Acompanhe Esportes nas Redes Sociais
Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por ludmilacandal.