23/09/2026
ContilNet Notícias Logo

Em noite de protestos, São Paulo vence Internacional e afunda rival no Z-4

Por CNN Brasil
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Em noite de protestos, São Paulo vence Internacional e afunda rival no Z-4

Compartilhar matéria

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Em noite marcada por protestos da torcida são-paulina no Estádio do Morumbis, o São Paulo venceu o Internacional por 1 a 0 neste sábado (19) em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória do Tricolor foi marcado aos 14 minutos do primeiro tempo, de pênalti, convertido por Jonathan Calleri. O camisa 9 do time paulista não marcava há dois meses.

Com a derrota, o Inter, por sua vez, segue na zona de rebaixamento do torneio com 28 pontos somados até aqui.

O jogo

Primeiro tempo

O São Paulo saiu em vantagem no placar no início da partida. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o juiz assinalou pênalti para o Tricolor. Calleri foi para a cobrança e bateu firme e rasteiro para abrir o placar.

O Inter teve boa chance pouco tempo depois de sofrer o gol, mas Vitinha desperdiçou. O Colorado tentou pressionar e ir ao ataque depois dos 20 minutos, mas não conseguiu criar grandes chances.

Segundo tempo

O Inter voltou para o segundo tempo com maior volume de jogo, mas teve dificuldade de levar perigo ao gol defendido por Rafael.

São Paulo 1 x 0 Internacional

São Paulo

Rafael; Domingos Duarte, Arboleda e Rafael Toloi; Pedro Lima, Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Artur, Luciano e Calleri.

Inter

Anthoni; Bruno Gomes, Maripán, Gabriel Mercado e Matheus Bahia; Bernabei, Bruno Henrique, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero.

Esse conteúdo foi publicado originalmente emVer original Acompanhe Esportes nas Redes Sociais

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por ludmilacandal.

Conteúdo Original / Fonte: ludmilacandal
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.