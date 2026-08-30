Glover Teixeira domina Maurício Shogun e vence Spaten Fight Night 3

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Ex-campeões do Ultimate, os lutadores Glover Teixeira e Maurício Shogun protagonizaram a principal luta da noite deste sábado (29) no Spaten Fight Night 3, disputado na Arena Pacaembu, em São Paulo.

Com uma apresentação consistente, Glover foi superior ao adversário e conquistou a vitória por decisão unânime (79-72, 79-72, 80-71).

Com larga trajetória no UFC, a dupla pendurou as luvas no mesmo dia, no UFC 283, que aconteceu no Rio de Janeiro, em 2023.

“Eu me preparei para o Shogun, para um guerreiro de verdade que nunca vai desistir. E isso é o trabalho que a gente tem, é isso que queremos passar para a criança, para o jovem. Porque a vida do guerreiro não é fácil, ser fácil é mais fácil do que ser forte”, disse Glover Teixeira após o triunfo no Spaten Fight Night.

Nas outras lutas da noite, a judoca campeã olímpica Bia Souza perdeu para Raz Hershko por yuko, enquanto a também medalhista de ouro Rafaela Silva venceu Prisca Awiti por waza-ari.

Ainda no boxe, Luan Medeiros bateu Juan Cruz por decisão unânime. No jiu-jitsu, Felipe Preguiça superou Nicholas Meregali, também por decisão unânime.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por brunorodrigues.

Conteúdo Original / Fonte: brunorodrigues