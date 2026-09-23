Hayley Williams presta homenagem ao ex-marido, Chad Gilbert, após morte

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Hayley Williams, a vocalista da banda Paramore, prestou homenagem ao ex-marido, o guitarrista Chad Gilbert. O cofundador do New Found Glory faleceu aos 45 anos após uma batalha contra o câncer.

“Não sabia o que dizer ou se era apropriado”, começou a cantora na publicação. “Mas agora tenho certeza de que quero dizer algo, porque a vida é feita dos caminhos que cruzamos e os motivos pelos quais os cruzamos são infinitos.”

“Chad é realmente uma lenda na cena musical e o tempo que passei ligada a ele me ensinou muito. Ele me apresentou a pessoas que continuam a moldar minha vida de maneiras maravilhosas, e a músicas e culturas que enriqueceram muito minha vida”, acrescenta em outro trecho. Segundo a revista americana People, eles começaram a namorar em 2008 e ficaram noivos em 2014.

O ex-casal se casou em fevereiro de 2016, após quase oito anos juntos e mais de um ano de noivado. Williams e Gilbert anunciaram a separação em 2017.

No final da homenagem, Hayley ainda cita que “Serei eternamente grato por ter adquirido com ele uma compreensão mais profunda e uma reverência pela comunidade e pela cultura do hardcore” e aproveita o espaço para enviar amor e suas condolências à família do ex.

Os colegas de banda de Gilbert no New Found Glory e sua esposa, Lisa Cimorelli, anunciaram sua morte em 20 de setembro, o mesmo dia em que ele faleceu. Ainda conforme a People, o roqueiro vinha fazendo tratamento contra o câncer desde 2021 e havia retornado aos palcos apenas três meses antes, após uma cirurgia de emergência para tratar um câncer no cérebro.

“Na manhã de 20 de setembro, Chad Everett Gilbert faleceu tranquilamente enquanto dormia. Ele deixou este mundo cercado por amigos e familiares e deu seus últimos suspiros com sua esposa e mãe ao seu lado, exatamente como desejava”, citaram no anúncio publicado no Facebook.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por anabeatrizdias.

Conteúdo Original / Fonte: anabeatrizdias