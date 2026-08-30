Hospital do Nepal exibe centenas de cartazes com desaparecidos em enchentes

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No Hospital Universitário TU, na capital do Nepal, Katmandu, a parede externa foi coberta com centenas de cartazes de pessoas desaparecidas após as enchentes no país.

Na tarde deste domingo (30), mais de 2 mil nomes de pessoas desaparecidas haviam sido registrados, de acordo com a polícia no balcão de informações em frente ao hospital.

Famílias de todo o mundo têm chegado a Katmandu para tentar intensificar as buscas por seus parentes.

Uma equipe da CNN presente no local testemunhou como o muro estava tão repleto de fotos que algumas pessoas tiveram que escalá-lo para encontrar espaço para adicionar seus pôsteres.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giselefarias.

Conteúdo Original / Fonte: giselefarias