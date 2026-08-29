Ídolo do Flamengo, Zico diz que torce para o Vasco ganhar a Copa do Brasil

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Ídolo máximo do Flamengo, Zico surpreendeu ao afirmar que está torcendo para o Vasco, grande rival do Rubro-Negro, ser campeão da Copa do Brasil 2026.

O ex-jogador de 73 anos concedeu entrevista à CazéTV e justificou: “Eu vou torcer sempre para as equipes do Rio de Janeiro (risos). Meu Flamengo não está mais, mas tem o Vasco.”

“O Vasco eliminou o Fluminense também, cruzaram antes. Então, é bom pro Rio de Janeiro se o Vascão desse uma levantada e pudesse botar sempre o futebol do Rio lá em cima”, concluiu. Veja abaixo:

Zico afirmou que está torcendo para o Vasco ser campeão da Copa do Brasil. 🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/3pkg9IS6tI — newscolina (@newscolina) August 29, 2026

O Vasco é o único clube carioca ainda vivo nas quartas de final da Copa do Brasil. No confronto contra o Vitória, o Gigante da Colina venceu o jogo de ida por 1 a 0, mesmo com um jogador a menos. A volta será no Barradão, em Salvador, quarta-feira (2).

O Flamengo caiu para o próprio Vitória na quinta fase, mesma rodada na qual o Botafogo caiu para a Chapecoense. E o Fluminense foi eliminado pelo Vasco em clássico nas oitavas de final.

(Publicado por Luccas Oliveira)

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luccasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: luccasoliveira