Leão é abandonado após fechamento de zoológico, passa seis anos sem outros leões e perde rugido

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O leão Ruben foi abandonado sozinho após o fechamento de um zoológico da Armênia. Após seis anos sem contato com outros leões, o animal perdeu o rugido e passou a apresentar dificuldades para caminhar e interagir.

Segundo a entidade ADI (Defensores de Animais Internacionais), o leão foi levado para o Santuário de Vida Selvagem ADI, na África do Sul. Após a mudança, o animal apresentou alterações no desenvolvimento, voltando a fugir e restabelecendo os níveis de desnutrição.

Ao longo destes seis anos afastado, Ruben ficou no local onde funcionava o antigo zoológico na Armênia. Ele passou por longos períodos em isolamento sobrevivendo com o mínimo de alimentos. Foi neste contexto que ele teria desenvolvido desnutrição, dificuldade de locomoção e mudanças comportamentais.

De acordo com a ADI, a organização recebeu o animal em janeiro de 2023. “Quando o dono do zoológico morreu, todos os outros animais foram removidos e o mundo de Ruben ficou em silêncio por seis longos anos. Quando o vimos pela primeira vez em janeiro de 2023, ele estava em péssimas condições e piorou ainda mais, mal conseguindo dar alguns passos”, disse a organização.

“Ruben não se deixou abater e, a partir daquele dia, agarrou a vida com todas as suas forças. Rolava na grama sob o sol africano, dormia sob as estrelas que brilhavam sobre seus ancestrais e, depois de tantos anos de silêncio, rugiu com os outros leões. Sua caminhada melhorou e ele conseguiu subir a colina até o topo de sua toca especial para rugir”, escreveu a instituição em uma publicação no Instagram.

Mesmo sendo assistido no santuário, Ruben morreu aos 15 anos de idade em abril de 2024. “O tempo de Ruben conosco foi curto – sete meses – mas ele saboreou cada momento, vivendo a vida intensamente. Por sete preciosos meses, Ruben rugiu novamente, viveu como um leão e nos inspirou a nunca desistir”, completava a publicação.

Confira a publicação abaixo:

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielacarvalho.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielacarvalho